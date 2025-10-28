विज्ञापन
How To Know Egg Fresh: अगर आप भी अंडा खाते हैं और मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं लो फ्रेश और असली है या पुराने और नकली.

Tips To Check Egg Is Bad: इन 4 तरीकों से करें ताजे और पुराने अंडे की पहचान
Simple Ways To Know Egg Good Or Bad: फ्रेश अंडे की पहचान कैसे करें.

Simple Ways To Know Egg Good Or Bad: सर्दियों का मौसम आते ही अंडे की खपत बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप जो अंडे खा रहे हैं वो असली है या नकली. क्योंकि आज के समय में मार्केट में आपको पनीर, मावा, दूध हर चीज में भरभर कर मिलावट देखने को मिलेगी. मिलावटी चीजों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है. अंडे को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें असली और नकली अंडे की पहचान.

कैसे करें असली और नकली अंडे की पहचान- (How To Check Egg Real And Fake)

1. देख कर-

अंडे ताजे हैं या पुराने देख कर भी पता लगा सकते हैं. इसके लिए आप अंडे को बाहर से देखें क्या उसमें कोई दरार है, या उसके छिलके से पाउडर गिर रहा है. अगर ऐसा है तो अंडा खराब हो सकता है.

2. सूंघ कर- 

अंडे फ्रेश हैं या नहीं, इसके लिए सूंघकर पता लगा सकते हैं. इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता की अंडे कच्चे हैं या पके हुए, आप इन्हें दोनों तरह से सूंघकर पता लगा सकते हैं. सबसे पहले अंडे को तोड़कर किसी प्लेट में डाल लें. इसके बाद देखें कि इसकी स्मेल कैसी है. अगर स्मेल ठीक है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

3. कैंडल- 

अंडे फ्रेश हैं या पुराने जानने के लिए आप कैंडलिंग मैथर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक अंधेरे कमरे में कैंडल, टेबल लैंप या फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना होगा. लाइट के नीचे आपको अंडे को पकड़ना है और इसे बाएं से दाएं ओर घूमाएं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंडे के अंदर की जर्दी और उसके अंदर बनी हुई हवा की एक पॉकेट दिखाई देगी. अगर हवा की पॉकेट बड़ी हो तो अंडा पुराना हो सकता है वहीं अगर यह पॉकेट छोटी दिखाई दे तो अंडा ताजा हो सकता है.   

4. पानी- 

सबसे पहले एक बाल्टी या डिब्बे में पानी भर कर रखना है और इसमें अंडा डालना है अगर अंडा डूब जाता है तो यह फ्रेश है और अगर यह तैरता है या ऊपर की ओर रहता है तो यह पुराना हो सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

