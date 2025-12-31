विज्ञापन
पान को संस्कृत में क्या कहते हैं? खाली पेट पान का पत्ता खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है

Betel Leaves Benefits: पान का भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. इसे मुखवास के साथ-साथ कई तरह की रेसिपीज में भी इस्तेमाल किया जाता है.

Paan Ke Fayde: भारत में पान का इस्तेमाल खूब किया जाता है. इसे माउथ फ्रेशर से लेकर रेसिपीज तक में इस्तेमाल किया जाता है. सांस्कृतिक महत्व और मुखशुद्धि के अलावा, पान के पत्तों के कई चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ भी बताए गए हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

पान को संस्कृत में क्या कहते हैं? (What is Paan called in Sanskrit)

आपको बता दें कि हिंदी शब्द 'पान' की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'पर्ना' से हुई है जिसका मतलब है 'पत्ता'. पर्ण (Parna): यह संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ 'पत्ता' होता है, और हिंदी 'पान' शब्द इसी से बना है. पान को  ताम्बूल (Tambula) और नागवल्ली (Nagavalli) भी कहते हैं.

कैसे करें पान को डाइट में शामिल- (How To Include Paan In Diet)

पान को कई तरह से आप डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे साफ करके खाली पेट चबाकर खा सकते हैं. या फिर इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

1. पान लड्डू- (Paan Ladoo) 

मीठे लड्डू पान के क्लासिक स्वाद को एक नई शक्ल देते हैं. पान के पत्तों को गुलकंद, मीठी सौंफ़, और कसा हुआ नारियल के साथ मिलाकर लड्डू तैयार कर सकते हैं. 

2. पान आइसक्रीम- (Paan Ice Cream) 

वनीला आइसक्रीम या कस्टर्ड बेस में पान का पेस्ट, गुलकंद, और कटी हुई चेरी या टूटी-फ्रूटी मिलाकर  आइसक्रीम बना सकते हैं. 

3. पान शॉट- (Paan Shots) 

पान के पत्तों को गुलकंद, सौंफ़, इलायची, और थोड़ी मात्रा में गाढ़े दूध या क्रीम के साथ ब्लेंड किया जाता है. इसे छोटे गिलास में 'शॉट' के रूप में सर्व किया जाता है. 

खाली पेट पान का पत्ता खाने के फायदे- (Paan Khane Ke Fayde)

1. पाचन- (Improves Digestion)

पान का पत्ता खाली पेट खाने से पाचन एंजाइमों को बढ़ाने और गैस, कब्ज और अपच जैसी पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. 

2. ओरल हेल्थ- (Oral Health)

पान के पत्ते में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण मुंह के बैक्टीरिया को मारकर सांसों की बदबू, कैविटी और मसूड़ों की सूजन को कम करने में मददगार हैं. 

3. इम्यूनिटी- (Boosts Immunity)

पान में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. 

4. ब्लड शुगर- (Blood Sugar Control) 

पान में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. 

5. तनाव- (Reduces Stress) 

पान के पत्तों का हल्का उत्तेजक प्रभाव तनाव कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में मददगार है. 

6. मोटापा- (Weight Management)

अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो खाली पेट पान के पत्ते का सेवन कर सकते हैं. 

7. स्किन- (Skin Health)

पान के एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण मुंहासे और सूजन से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जिससे स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

