बाहर निकले पेट को करना है अंदर, तो सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये एक चीज

Lemon Water For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट चाय और कॉफी की जगह हेल्दी ड्रिंक के साथ करें अपने दिन की शुरूआत. दरअसल बहुत से लोग अपने दिन की शुरूआत एक कप चाय और कॉफी के साथ करना पसंद करते हैं, लेकिन खाली पेट इन चीजों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है. तो चलिए वजन को कम करने के लिए सुबह खाली पेट पानी में क्या मिलाकर पीना चाहिए.

वजन घटाने के लिए नींबू पानी | Neembu Pani For Weight Loss

सुबह खाली पेट नींबू पानी (Lemon Water) पीने पर वजन घटने में मदद मिल सकती है. हालांकि, जरूरत से ज्यादा नींबू पानी पीने से परहेज करें.

कैसे बनाएं नींबू पानी- (How To Make Lemon Water)

नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले नींबू को आधा काट लें. नींबू के आधे टुकड़ों का रस एक गिलास में निचोड़ लें. सुनिश्चित करें कि बीज गिलास में न गिरें. गिलास में गुनगुना पानी डालें. आप इसमें शहद या काला नमक मिला सकते हैं. इसे अच्छे से मिलाएं. अब इसे सुबह खाली पेट पी लें.

नींबू पानी पीने के फायदे- (Nimbu Pani Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

नींबू में पेक्टिन फाइबर होता है, जो भूख को कम करने में मददगार है. इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म (Metabolism) तेज होता है, जिससे वजन को घटाने में मदद मिल सकती है.

2. इम्यूनिटी-

नींबू विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में मददगार है.

3. पाचन-

यह पेट के पाचक एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और कब्ज व अपच जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं.

स्किन-

नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को साफ, चमकदार और ग्लोइंग बनाते हैं. यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी कम कर सकता है.

ये भी पढ़ें- लंच और डिनर में बथुआ का रायता खाने से क्या होता है, कैसे ये रेगुलर रायता से है अलग

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)