विज्ञापन
विशेष लिंक

30 दिनों तक खाली पेट हर रोज खा लीजिए 1 मुट्ठी चना फिर देखिए कमाल, डायबिटीज समेत कई समस्याओं के लिए काल

Bhuna Chana Khane ke Fayde: अगर आप 30 दिनों तक खाली पेट 50-60 ग्राम  भुने चनों का सेवन करते हैं उनको अद्भुत लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इसका सेवन करने के लाभ.

Read Time: 3 mins
Share
30 दिनों तक खाली पेट हर रोज खा लीजिए 1 मुट्ठी चना फिर देखिए कमाल, डायबिटीज समेत कई समस्याओं के लिए काल
खाली पेट भुना चना खाना लाभदायी होता है.

Roasted Chana Benefits: चनों का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. चने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कई तरीकों से अपनी पसंद के हिसाब से खा सकते हैं. चनों की सब्जी बनाने से लेकर, नाश्ते में हो या फिर स्नैक्स के तौर पर और मंचिंग के लिए आप इसे कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. भुने चनों को आप सुपरफूड में भी शामिल कर सकते हैं. सस्ती कीमत, लंबा शेल्फ-लाइफ और अनगिनत पोषण तत्वों की वजह से ये स्नैक हर उम्र के लिए फायदेमंद है. ये न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगता है बल्कि प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है. भुने चने के फायदों को हल्के में नही लेना चाहिए. अगर आप भी नहीं जानते हैं कि भुने चाने खाने से क्या हो सकता है, तो आइए जानें कि कैसे भुने चने आपकी डेली डाइट में एक स्मार्ट और हेल्दी ऐड-ऑन बन सकते हैं.

चने के अंदर बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसके अंदर रिच प्रोटीन, रिच फाइबर, रिच कार्बोहाइड्रेट होता है. इसके अलावा इसमें कैलोरी बहुत कम होती है. इसके साथ ही इसमें विटामिन सी, ई, बी, आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम पाया जाता है. अगर आप 30 दिनों तक खाली पेट 50-60 ग्राम  भुने चनों का सेवन करते हैं उनको अद्भुत लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इसका सेवन करने के लाभ.

खाली पेट भुने चने खाने के फायदे ( Roasted Gram Benefits)

ये भी पढ़ें: Vitamin D की कमी क्यों होती है, डॉक्टर ने बताया इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कब और कैसे खाना चाहिए

वेट लॉस

अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप सुबह खाली पेट भुने चनों का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैलोरी लो और फाइबर ज्यादा होता है. जिसकी वजह से हमारा पेट काफी लंबे समय तक बच जाता है और हम ओवरइटिंग से बच जाते हैं. इसके साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में भी मदद करता है.

कब्ज

जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए सुबह खाली पेट भुने चनों का सेवन फायदेमंद हो सकता है. इसमें रिच फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है.

डायबिटीज 

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी खाली पेट भुने चनों का सेवन लाभदायी हो सकता है. ये इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. 

स्ट्रांग बोन्स

खाली पेट भुने चनों का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम और मैंगनीज होता है जो बोन्स को मजबूत बनाने में मदद करता है. 

एनीमिया

जिन लोगों को खून की कमी हो गई है उनके लिए भी खाली पेट भुने चने का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhuna Chana Khane Ke Fayde, Roasted Gram Benefits, Khali Pet Chana Khana Chaiye Ya Nahi, Khali Pet Bhuna Chana Khane Ke Laabj, Ek Din Me Kitne Chane Khane Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com