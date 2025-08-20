विज्ञापन
सूखकर हड्डियों का ढांचा हो गया है शरीर, तो चने के साथ खा लें ये एक चीज, तेजी से बढ़ने लगेगा वजन

Khajoor with Gram For Weight Gain: क्या आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप चने के साख इस चीज को खा सकते हैं.

सूखकर हड्डियों का ढांचा हो गया है शरीर, तो चने के साथ खा लें ये एक चीज, तेजी से बढ़ने लगेगा वजन
Weight Gain: वजन को बढ़ाने के लिए क्या खाएं.

Khajoor with Gram For Weight Gain: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों को डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन जिन लोगों का शरीर दुबला-पतला है उनको क्या खाना चाहिए ये मायने रखता है. दरअसल आज के समय में मोटापे की समस्या से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं और उसे कम करने के लिए उन्हें कई तरह की जानकारी मिल जाती है. लेकिन बात जब वजन को बढ़ाने की आती है तब उतनी जानकारी नहीं मिल पाती जितनी आवश्यक होती है. अगर आप भी अपने दुबले पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाना चाहते हैं, चने के साथ खजूर का सेवन कर सकते हैं. चना और खजूर दोनों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

वजन बढ़ाने के लिए कैसे खाएं खजूर और चना-  (Roasted Chickpeas And Dates For Weight Gain)

अगर आप भी हेल्दी तरीके से अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप खजूर और चना का साथ में सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इन दोनों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बस आपको सुबह खाली पेट 3-4 खजूर के साथ एक मुठ्ठी भुने चने का सेवन कर सकते हैं.

भुने चने खाने के फायदे- Bhune Chane Khane Ke Fayde)

चने को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी है. भुने चने के सेवन से आसानी से वजन बढ़ सकता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. 

खजूर खाने के फायदे- (Khajur Khane Ke Fayde)

खजूर में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फ़ाइबर, विटामिन, और मिनरल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो वजन को हेल्दी तरीके से बढ़ाने में मददगार है. वजन को बढ़ाने के लिए आप चने के अलावा खजूर को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

