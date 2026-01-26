विज्ञापन
Dadi Nani Ke Nuskha: कटहल काटने के लिए दादी-नानी के इन नुस्खों का करें इस्तेमाल, झटपट हो जाएगा काम

Dadi Nani Ke Nuskhe: कटहल को काटने का अगर आपको सही तरीका पता हो तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे दादी-नानी के बताए वो नुस्खे जिसमें बिना किसी झंझट के कटहल काट लिया जाता था. उनके बताए देसी नुस्खे आज भी आपके काम आ सकते हैं.

Dadi Nani Ke Nuskhe: कटहल को काटने का देसी नुस्खा.

Dadi Nani Ke Nuskhe: कटहल खाने में भले ही स्वादिष्ट लगता है लेकिन इसको देखकर कई बार लोगों के मन में डर आ जाता है. इसकी वजह साफ है कि कटहल का काटना. कटहल को काटते वक्त उससे निकलने वाला दूध हाथों को चिपचिपा कर देता है. जिस वजह से लोग इसे काटने से बचते हैं. लेकिन अगर आपको इसे काटने का सही तरीका पता हो तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे दादी-नानी के बताए वो नुस्खे जिसमें बिना किसी झंझट के कटहल काट लिया जाता था. उनके बताए देसी नुस्खे आज भी आपके काम आ सकते हैं.

1. सरसों का तेल है 

अगर आप कटहल काटने जा रहे हैं तो सबसे पहले हाथों और चाकू पर सरसों का तेल लगा लें.  इससे कटहल का दूध हाथ या चाकू पर चिपकता नहीं है. आप चाहें तो कटहल की बाहरी सतह पर भी हल्का सा तेल लगा सकते हैं.

2. अखबार या पत्ते का इस्तेमाल

कटहल को आप डायरेक्ट फर्श पर रखने के बजाए उसके नीचे पेपर या फिर कोई पेड़ का पत्ता रखें. ऐसा करने से स्लैब गंदी नहीं होगी. इससे सफाई आसान हो जाती है और दूध ज़मीन पर नहीं फैलता.

3. तुरंत साफ करें

कटहल को काटते वक्त दूध निकलता है तो आप उसे सूखने न दें. आप कटहल को काटें और उससे निकलने वाले दूध को गीले कपड़े से फौरन साफ कर दें. सूखने के बाद इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है.

4. हल्दी या आटे का इस्तेमाल

अगर आपको हाथों पर दूध चिपक गया है तो आप हाथ को धोने से पहले हाथों में सूखा आटा लगाएं. इससे चिपचिपापन तुरंत उतर जाता है. बता दें कि ये नुस्खा आज भी गांवों में खूब इस्तेमाल किया जाता है.

5. सही चाकू चुनना ज़रूरी

दादी-नानी हमेशा मोटे और तेज़ चाकू से कटहल काटती थीं. पतला या कुंद चाकू लगाने से दूध ज़्यादा निकलता है और मेहनत भी बढ़ जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

