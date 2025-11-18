सुबह 9 बजे से पहले पी लें ये चमत्कारी ड्रिंक, डॉक्टर हंसाजी ने बताया क्यों है शरीर के लिए वरदान

Lemon Water Benefits: आपका दिन कैसे गुजर सकता है? यह इस बात पर निर्भर रहता है कि आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई है. अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं और पूरे दिन एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सिंपल हैबिट है जो रोज आपको 9:00 बजे के पहले करनी चाहिए. और वो हैबिट है नींबू पानी में चुटकी भर हिमालयन साल्ट डालकर पीना. ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन इसके फायदे काफी लॉन्ग लास्टिंग है. डॉक्टर हंसाजी ने बताया कि कैसे ये आपकी एक यह छोटी सी आदत आपके शरीर और मन के लिए शक्तिशाली साबित हो सकती है.

नींबू-पानी में नमक मिलाकर पीने के फायदे

सेल्यूलर लेवल डिटॉक्स

नींबू और हिमालय साल्ट मिलकर आपके सेल से टॉक्सिन निकालने में मदद करते हैं. यह आपके शरीर की सफाई करते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क कम कर देते हैं.

लिवर सपोर्ट

नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. 100 ग्राम नींबू के जूस में एप्रोक्समेटली 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो एप्पल, मैंगो या रेसबेरी से भी ज्यादा है. यह आपके लिवर के डिटॉक्स पाथवेज को सपोर्ट करता है और बाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है. जिससे टॉक्सिंस अच्छी तरह से फ्लश आउट होते हैं.

इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस

हिमालयन पिंक साल्ट में मैग्नीशियम, पोटशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं. इससे हाइड्रेशन भी बेटर होता है और आपका एनर्जी लेवल भी काफी हाई रहता है.



बेहतर डाइजेशन और इनफ्लेमेशन से लड़ना

गर्म पानी डाइजेशन में मदद करता है. नींबू इनफ्लेमेशन में फायदा करता है और जॉइंट से यूरिक एसिड निकालता है और टेंडेंट्स लिगामेंट्स बोनस को रिपेयर करता है. लेमन टिश्यू रिपेयर के लिए भी काफी इफेक्टिव है.

कैसे करें सेवन

एक कप गर्म पानी लीजिए. आधा नींबू का जूस एक चुटकी हिमालयन पिंक साल्ट. पानी गुनगुना हो आराम से सिप करके पिया जा सके. पानी में आधा नींबू का जूस डालें. एक पिंच साल्ट मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर दें. इसे ध्यान से और आराम से सिप करते हुए पिएं. सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन इसका इफेक्ट पूरे दिन रहेगा.

सुबह 9:00 बजे के पहले लेना क्यों जरूरी है?

पहला एनर्जी बूस्ट नींबू में विटामिन सी और और नमक में 80 प्लस ट्रेस मिनरल्स होते हैं. जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटशियम जो आपके मसल्स, नर्व्स और फ्लूइड बैलेंस के लिए जरूरी है. सुबह जल्दी लेने से शरीर को एक हेल्दी रिचार्ज मिलता है जो पूरे दिन की एक्टिविटी में मदद करता है.

दूसरा स्ट्रांग इम्यूनिटी. यह ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. सुबह जल्दी लेने से यह पूरे दिन आपको पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है.

तीसरा है हाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म. रात भर में शरीर हल्का सा डिहाइड्रेट हो जाता है. तो, यह नींबू, नमक वाला पानी सुबह-सुबह आपके शरीर को हाइड्रेट करता है. यह ड्रिंक्स न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्प्शन में भी मदद करता है. जो आप दिन भर खाते हैं, वह शरीर में अच्छी तरह अब्सॉर्ब होता है.

चौथा रिकवरी फ्रॉर्म मसल क्रैंप्स. यह कॉम्बिनेशन मसल रिकवरी में मदद करता है और क्रैंप्स होने का रिस्क कम करता है.

अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स या सेंसिटिव दांतों की शिकायत है तो आप स्ट्रॉ का यूज करें ताकि नींबू दांतों से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए.



