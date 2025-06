दही में मिलाकर खा लें ये 4 चीजें, वजन को कम करने से लेकर पाचन तक में मिलेगी मदद

Curd Mix With These Things: गर्मियों के मौसम में दही का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कई विटामिन और खनिजों की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर दही के साथ मिलाकर खाया जाए, तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं, तो चलिए जानते हैं किन चीजों के साथ करें दही का सेवन.

दही के साथ क्या खाएं- (Dahi Mein Kya Milakar Khaye)

1. दही और पानी-

अगर आप दही में पानी मिलाकर खाते हैं, तो इससे पेट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. जिन लोगों को पेट संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए ये काफी अच्छा माना जाता है.

2. दही और जीरा-

दही में भुना जीरा मिलाकर खाने से ना सिर्फ इसका स्वाद बढ़ता है बल्कि सेहत को भी कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि जीरा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी शामिल हैं.

Photo Credit: Canva

3. दही और अजवाइन-

अजवाइन किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप अजवाइन को हल्का रोस्ट करके दही में डालकर खाते हैं, तो इससे कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है.

4. दही और काली मिर्च-

काली मिर्च को गुणों का भंडार कहा जाता है. अगर आप दही में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाते हैं, तो इससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि काली मिर्च में पिपेरिन होता है, जो थर्मोजेनेसिस को उत्तेजित करता है और आपके चयापचय को बढ़ाता है. तेज़ चयापचय कैलोरी को अधिक कुशलता से बर्न करने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)