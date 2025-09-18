क्या आप जानते हैं सेलिब्रिटीज कहां से खरीदते हैं ग्रॉसरी का सामान? चीजों के दाम जान आ जाएंगे चक्कर

आम आदमी हो या सेलिब्रिटी. घर चलाने के लिए वह ग्रॉसरी का सामान तो खरीदता ही है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सेलिब्रिटी कहां से ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं, अगर नहीं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं, 'सेलिब्रिटी ग्रॉसरी स्टोर' के बारे में. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने सेलिब्रिटी ग्रॉसरी स्टोर के बारे में डिटेल दी है. युवती एक मॉल में 'फूडस्टोर' नाम के आउटलेट पर खड़ी है और बता रही है, यह वही जगह है जहां से सेलिब्रिटी ग्रॉसरी खरीदते हैं. इसी के साथ उसने हर आइटम के रेट के बारे में बताया. सबसे पहले लड़की ने बताया कि, इस स्टोर में कई तरह के फल थे, जिन्हें काटकर डिब्बे में रखा हुआ है और कुछ तो ऐसे फल थे, जिनका नाम शायद ही कोई भारतीय जानता होगा.



स्टोर में सबसे सस्ता पुदीना



लड़की ने बताया सेलिब्रिटी ग्रॉसरी स्टोर काफी एक्सपेंसिव है. ऐसे में यहां सबसे सस्ता पुदीना दिखा, जिसकी कीमत 15 रुपए है. इसी के साथ सबसे सस्ते मशरूम 100 रुपए के हैं. इस स्टोर में मशरूम की कई वैरायटी है, जो बहुत ज्यादा महंगे हैं. लड़की ने कहा, यह स्टोर इतना महंगा है कि यहां पर दूध और ब्रेड जैसी बेसिक चीज भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं.

यहां देखें पोस्टः



वीडियो देख लोगो ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को riya_devanshi07 के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे अब तक हजारों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, इससे अच्छा सामान तो हमारी परचून की दुकान पर मिल जाता है, दूसरे यूजर ने लिखा, यहां से ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए मुझे लोन लेना होगा, तीसरे यूजर ने लिखा, यहां सब कुछ फ्रोजन मिल रहा है, क्या ताजे फल और सब्जियां यहां नहीं बिकते?

