Ghee Mix Water Benefits: गुनगुने पानी में घी को मिलाकर पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. घी को आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं.

गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें एक चम्मच देसी घी, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते
Ghee Water Benefits: घी भारतीय किचन में आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है. घी का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें  विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) और ब्यूटिरिक एसिड जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गुनगुने पानी में घी को मिलाकर पीने से शरीर को एक दो नहीं अनगिनत लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि घी को आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

पानी में घी मिलाकर पीने के फायदे- (Pani Mein Ghee Milakar Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है.

2. दिल-

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप गुनगुने पानी में घी मिलाकर पी सकते हैं. हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है.

Photo Credit: Pexels

3. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर पी सकते हैं.

4. इम्यूनिटी-

घी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचा सकती है.

5. आंखों-

आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप गुनगुने पानी में घी मिलाकर पी सकते हैं. घी में मौजूद गुण आंखों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.

कैसे करें घी को डाइट में शामिल- (How To Add Ghee In Diet)

घी को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे आप रोटी में लगाकर का सकते हैं. इससे आप पराठा और पूरी बना सकते हैं. इतना ही नहीं इसे आप लड्डू को बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा घी को आप सब्जी और दाल में डालकर भी खा सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

