अंडा खाने के तुरंत बाद भूलकर भी न करें इस सफेद चीज का सेवन, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Egg And Milk Side Effects: अंडा और दूध दोनों को ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा अंडे का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि ये एक हेल्दी नाश्ता होने के साथ-साथ आसानी से बन भी ज्यादा है शायद इसीलिए जिम जाने वाले लोग सबसे ज्यादा इसे पसंद करते हैं. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच औक डिनर तक में अंडे का सेवन का सेवन किया जा सकता है. वहीं तो दूध को कैल्शियम का भंडार कहा जाता है. दूध के सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. लेकिन इन दोनों का साथ में सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों बनाना कर रखना चाहिए इनसे दूरी.

अंडा खाने के तुरंत बाद दूध पीने के नुकसान-(Anda Khane Ke Baad Doodh Pine Ke Nuksan)

1. पाचन-

अगर आप भी अंडा खाने के बाद दूध पीते हैं तो आज से ही बंद कर दें क्योंकि इससे पाचन संबंधी समस्या और बढ़ सकती है.

2. सर्दी-जुकाम-

अंडा खाने के बाद दूध पीने से सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है.

3. उल्टी-

कुछ लोगों को अंडा खाने के बाद उल्टी की समस्या हो सकती है.

4. स्किन-

अंडा खाने के बाद दूध पीने से कुछ लोगों को स्किन संबंधी समस्या हो सकती है.

5. एलर्जी-

कई लोगों को अंडा और दूध का सेवन करने की वजह से स्किन एलर्जी की समस्या भी हो सकती है.

कैसे बनाएं अंडा ऑमलेट- (How To Make Egg Omelette)

सामग्री-

अंडे

नमक स्वादानुसार

काली मिर्च स्वादानुसार

मक्खन या तेल

प्याज

टमाटर

शिमला मिर्च

धनिया

विधि-

एक बाउल में अंडे तोड़ें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें. इसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च मिला सकते हैं. एक नॉन-स्टिक पैन में मक्खन या तेल गरम करें. अंडे के मिश्रण को पैन में डालें और इसे समान रूप से फैलाएं. ऑमलेट को मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि यह नीचे से सुनहरा न हो जाए. ऑमलेट को पलटें और दूसरी तरफ से भी पकाएं, जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए. गरमा गरम ऑमलेट को सर्व कर आनंद लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)