विज्ञापन
विशेष लिंक

अंडा खाने के तुरंत बाद भूलकर भी न करें इस सफेद चीज का सेवन, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Egg And Milk Combination: अंडे और दूध का सेवन सेहत के लिए कमाल माना जाता है. लेकिन इनका सही तरीके से सेवन किया जाए तो वरना नुकसान भी पहुंच सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
अंडा खाने के तुरंत बाद भूलकर भी न करें इस सफेद चीज का सेवन, नहीं तो पड़ सकता है पछताना
Egg And Milk Side Effects: आपको पता है अंडा खाने के बाद दूध पीने से क्या होता?

Egg And Milk Side Effects: अंडा और दूध दोनों को ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा अंडे का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि ये एक हेल्दी नाश्ता होने के साथ-साथ आसानी से बन भी ज्यादा है शायद इसीलिए जिम जाने वाले लोग सबसे ज्यादा इसे पसंद करते हैं. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच औक डिनर तक में अंडे का सेवन का सेवन किया जा सकता है. वहीं तो दूध को कैल्शियम का भंडार कहा जाता है. दूध के सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. लेकिन इन दोनों का साथ में सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों बनाना कर रखना चाहिए इनसे दूरी.

अंडा खाने के तुरंत बाद दूध पीने के नुकसान-(Anda Khane Ke Baad Doodh Pine Ke Nuksan)

1. पाचन-

अगर आप भी अंडा खाने के बाद दूध पीते हैं तो आज से ही बंद कर दें क्योंकि इससे पाचन संबंधी समस्या और बढ़ सकती है.

2. सर्दी-जुकाम-

अंडा खाने के बाद दूध पीने से सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें- मुंह की बदबू को दूर करने से लेकर पाचन तक में मददगार हैं किचन में मौजूद ये 3 मसाले, बस ऐसे करें डाइट में शामिल 

Latest and Breaking News on NDTV

3. उल्टी-

कुछ लोगों को अंडा खाने के बाद उल्टी की समस्या हो सकती है.

4. स्किन-

अंडा खाने के बाद दूध पीने से कुछ लोगों को स्किन संबंधी समस्या हो सकती है.

5. एलर्जी-

कई लोगों को अंडा और दूध का सेवन करने की वजह से स्किन एलर्जी की समस्या भी हो सकती है.

कैसे बनाएं अंडा ऑमलेट- (How To Make Egg Omelette)

सामग्री-

  • अंडे
  • नमक स्वादानुसार
  • काली मिर्च स्वादानुसार
  • मक्खन या तेल
  • प्याज
  • टमाटर
  • शिमला मिर्च
  • धनिया

विधि-
एक बाउल में अंडे तोड़ें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें. इसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च मिला सकते हैं. एक नॉन-स्टिक पैन में मक्खन या तेल गरम करें. अंडे के मिश्रण को पैन में डालें और इसे समान रूप से फैलाएं. ऑमलेट को मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि यह नीचे से सुनहरा न हो जाए. ऑमलेट को पलटें और दूसरी तरफ से भी पकाएं, जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए. गरमा गरम ऑमलेट को सर्व कर आनंद लें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Happens If You Drink Milk After Eating Egg, Adna Khane Ke Baad Doodh Pine Ke Nuksan, Milk After Egg Health Effects, Egg And Milk Combination, Is It Safe To Drink Milk After Eating Egg, Egg And Milk Digestion Issues, Gas And Bloating From Egg And Milk, Allergy From Milk And Egg Combination, Milk And Egg For Muscle Building, Effects Of Drinking Milk After Egg, Digestion Problems From Milk After Egg, Egg Milk And Skin Issues, Milk After Egg Cold And Mucus, Health Risks Of Egg And Milk Combination
Get App for Better Experience
Install Now