औषधीय गुणों की खान है भगवान गणेश को चढ़ाई जाने वाली ये साधारण सी घास, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Durva Grass Benefits In Hindi: प्रकृति ने हमें कई चीजें ऐसी दी हैं जिन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. दूर्वा एक हरी घास है जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है. भगवान गणेश जी की पूजा में इसका विशेष उपयोग होता है. लेकिन सिर्फ इसे पूजा में ही नहीं सेहत के लिए भी काफी गुणकारी माना जाता है. आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल एक जड़ी-बूटी के रूप में किया जाता है. आपको बता दें कि इसमें विटामिन-ए, विटामिन-सी, प्रोटीन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एसिटिक एसिड, एल्कलॉइड और ग्लूकोसाइड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इसके अलावा, इसमें एंटी-वायरल, एंटी-माइक्रोबिल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-सेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका.

कैसे करें दुर्वा का इस्तेमाल- (How To Consume Durva Grass)

दूर्वा घास को कई तरह से उपयोग में लिया जा सकता है. इस घास का रस बनाकर रोजाना सुबह खाली पेट पी सकते हैं. इसके अलावा दूर्वा घास को सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है. इस चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर या पानी के साथ लिया जा सकता है.

दुर्वा घास के फायदे- (Durva Grass Ke Fayde)

1. पाचन-

अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप सुबह खाली पेट दुर्वा के पानी का सेवन कर सकते हैं. इससे पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है.

2. खून साफ करने-

दुर्वा घास में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के खून को साफ करने में मदद कर सकते हैं. इसके पानी का सेवन कर सकते हैं.

3. स्किन-

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहे तो आप सुबह खाली पेट दुर्वा वाले पानी का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद गुण स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं.

नोटः

दुर्वा घास के उपयोग से पहले सावधानी बरतना और किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें.

