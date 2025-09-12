पथरी को काटकर बाहर कर देती हैं पत्थरचट्टा की पत्तियां, जानें फायदे और सेवन का तरीका

प्रकृति की ओर से हमें कई जड़ी बूटियां मिली हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है. ऐसे में आज हम आपको एक चमत्कारी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है, पत्थरचट्टा (Patharchatta). बता दें, यह एक सदाबाहर पौधा है, जिसे आसानी से घर पर गमले में उगाया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में और किन बीमारियों में इनके पत्तों के इस्तेमाल किया जा सकता है.

पत्थरचट्टा के फायदे- (Benefits of Patharchatta)

आयुर्वेद में पत्थरचट्टा औषधीय पौधा माना गया है. बता दें, सबसे ज्यादा ताकत इसकी हरी पत्तियों में होती है. जिन लोगों की किडनी में स्टोन यानी पथरी हैं, उनके लिए ये पत्तियां रामबाण इलाज है. बता दें, पत्थरचट्टा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. जिसके कारण शरीर की सूजन और दर्द से भी इसकी पत्तियां राहत दिलाती हैं. यही नहीं पत्तियां आंतों के लिए भी फायदेमंद मानी गई है. सबसे खास बात ये है कि इन पत्तियों का सेवन आप डायरेक्ट कर सकते हैं.

पथरी में पत्थरचट्टा के फायदे (Benefits of stone breaker in kidney stone)



जिन लोगों को पथरी यानी स्टोन की समस्या है, उनके लिए पत्थरचट्टा काफी फायदेमंद है. इसी कारण से इसे "स्टोन ब्रेकर" का नाम दिया गया है. पत्थरचट्टा में क्षारीय गुण (Alkalizing Properties) होते हैं जो पित्ताशय (Gallstones की पथरी और एसिडिक किडनी की पथरी को बनने से रोकने में मदद करते हैं. आसान भाषा में कहें, तो इस पौधे की पत्तियां स्टोन के टुकड़े- टुकड़े करने की ताकत रखती है. ऐसे में पथरी के टुकड़े शरीर से बाहर निकालने में ये पत्तियां काफी मदद कर सकती है.

किन बीमारी में करें पत्थरचट्टा की पत्तियों का सेवन- (which diseases should Patharchatta leaves be consumed)



पत्थरचट्टा के पत्तों का पारंपरिक रूप से मूत्रकृच्छ ( (Anuria) यानी जब पेशाब रुक जाए, गुर्दे और किडनी की पथरी और कब्ज के इलाज के लिए सेवन किया जाता है. इनमें रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं और इनके गुणों के कारण घावों और त्वचा की जलन को रोकने के लिए इनकी पत्तियां को इस्तेमाल किया जा सकता है.



पत्थरचट्टा का सेवन कैसे करें |How to consume Patharchatta|



पत्थरचट्टा की पत्तियों के सेवन के लिए, आप लगभग 100 ग्राम पत्तियों को पीसकर रस बना सकते हैं और आधा कप रस सुबह और शाम खाली पेट ले सकते हैं.

