मुंह की बदबू को दूर करने से लेकर पाचन तक में मददगार हैं किचन में मौजूद ये 3 मसाले, बस ऐसे करें डाइट में शामिल

Ajwain Jeera Saunf Ke Fayde: भारतीय किचन में मौजूद मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि इन्हें सही तरीके से खाया जाए तो ये शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार हैं. आज हम ऐसे ही 3 मसाले के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सेहत के लिए वरदान से कम नहीं माना जाता है. अजवाइन, सौंफ और जीरा लगभग हर किचन में हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक हैं. इन्हें कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इनका सेवन.

कैसे करें सेवन- (How To Consume)

अजवाइन, सौंफ और जीरा का साथ में सेवन करने के लिए आप इनका पाउडर बना लें. एक कंटेनर में स्टोर करके रख लें और खाना खाने के बाद इसे खा लें. इसे आप रायता, सब्जी और दाल में डालकर भी खा सकते हैं.

अजवाइन, सौंफ और जीरा की चाय कैसे बनाएं- How To Make Fennel Seeds Cumin Seeds And Carom Seeds Tea)

सामग्री-

अजवाइन

सौंफ

जीरा

पानी

शहद या चीनी (वैकल्पिक)

विधि-

इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले अजवाइन, सौंफ और जीरा को साफ करें और उन्हें एक पैन में डालें. इसमें 1 कप पानी डालें और इसे मध्यम आंच पर गरम करें. कुछ मिनट तक उबालें, जब तक कि पानी की मात्रा थोड़ी कम न हो जाए. चाय को एक कप में छान लें और इसमें शहद या चीनी मिलाकर स्वादानुसार बना सकते हैं. गरमा गरम चाय को सर्व कर आनंद लें.

अजवाइन सौंफ और जीरा खाने के फायदे- (Ajwain Jeera Saunf Ke Fayde)

1. पाचन-

अजवाइन, सौंफ और जीरा का साथ में सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

2. कोलेस्ट्रॉल-

खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार है अजवाइन, सौंफ और जीरा का सेवन.

3. ब्लड शुगर-

अगर आपका भी ब्लड शुगर है बढ़ता तो अजवाइन, सौंफ और जीरा का करें सेवन.

4. सर्दी-खांसी-

सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करने के लिए आप अजवाइन, सौंफ और जीरा का साथ में सेवन कर सकते हैं.

5. मुंह की बदबू-

जिन लोगों के मुंह से अक्सर बदबू आती है उनके लिए अजवाइन, सौंफ और जीरा का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)