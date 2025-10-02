विटामिन डी, ओमेगा थ्री जैसे न्यूट्रिएंट्स खाने का सही समय क्या है, Dr Sethi ने बताया कब खाने से मिलेगा ज्यादा फायदा

Right Time to Take Suppliments: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है.आज के समय में अमूमन लोगों में विटामिन, मिनरल्स की कमी देखी जा रही है जिसको पूरा करने के लिए उनको सप्लीमेंट्स का सेवन करना पड़ता है. अगर शरीर में हद से ज्यादा किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है. लेकिन ये सप्लीमेंट्स तभी आपकी मदद कर सकते हैं जब आप इन्हें सही समय पर लेते हैं. डॉक्टर सेठी ने अपनी इंस्टाग्राम रील पर बताया कि इनको सही समय पर लेने से इनके फायदे बढ़ते हैं और कभी-कभी होने वाले साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं. आइए जानते हैं किस सप्लीमेंट का सेवन कब करना चाहिए.

क्या है सप्लीमेंट्स लेने का सही समय ( Right time to Take Medicine)

मैग्नीशियम

डॉक्टर सेठी के अनुसार मैग्नीशियम लेने का सबसे अच्छा समय शाम है. इसकी वजह है कि मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है. शाम के समय इसका सेवन करने से पूरे दिन की थकान कम होती है और नींद बेहतर आती है, इसलिए अगर आप सोने में दिक्कत महसूस करते हैं या मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो मैग्नीशियम शाम को लेना फायदेमंद रहेगा.

विटामिन डी

अगर आप विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं तो इसको सुबह लेना सबसे सही माना जाता है, खासकर फैट से भरपूर खाने के साथ. विटामिन डी फैट में घुलनशील होता है, इसलिए इसे खाने के साथ लेने से बॉडी इसे अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाती है. सुबह के समय लेने से यह नींद पर भी असर नहीं डालता और सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी भी शरीर को मिल जाता है.

ओमेगा 3 फैटी एसिड

ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स को अपने मेल मील के साथ लेना चाहिए. ऐसा करने से शरीर इसे आसानी से अब्जॉर्ब करता है और पेट में डकार या गैस की समस्या को कम करने में भी मदद करता है. ओमेगा 3 हार्ट और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है और सूजन कम करने में भी मदद करता है.

प्रोबायोटिक्स

प्रोबायोटिक्स को सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा है. खाली पेट लेने से यह जल्दी आंत तक पहुँच जाते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं. इससे आंत के अच्छे बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है और पेट के संक्रमण से बचाव होता है.

