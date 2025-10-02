शरीर में इन 3 चीजों की कमी से झड़ते हैं बाल, आर्युवेदिक डॉक्टर ने बताया क्या खाएं और क्या करें जिससे बाल बनेंगे लंबे, काले और घने

Hair Care Tips: आज के समय में लोगों को बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. फिर वो चाहे बालों का गिरना हो, सफेद होना हो या फिर बाल डैमेज होना. आपको बता दें कि बालों के झड़ने की कई वजहें हो सकती हैं. जिनमें है पॉल्यूशन, आपका खान-पान और शरीर में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी जो हेयर लॉस की मुख्य वजह बन सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. सलीम ने अपने चैनल हेल्दी हमेशा पर बताया कि हमारी डाइट में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी से हेयर लॉस तेजी से बढ़ सकता है. उन्होंने छह ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डीटेल से बताया कि बालों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हैं. आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करने से इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सकता है.

1. प्रोटीन

हेयर फॉलिकल्स मुख्य रूप से कैरोटीन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. डॉ. सलीम के अनुसार, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल पतले, कमजोर हो सकते हैं और हेयर फॉल तेजी से हो सकता है. प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इन चीजों का करें सेवन.

नाश्ते में 2–4 उबले अंडे.

लंच में एक कटोरी मिक्स दाल.

नॉनवेज खाने वालों के लिए 200–250 ग्राम ग्रिल्ड चिकन, फिश या मीट.

2. आयरन

शरीर में आयरन की कमी होने पर भी बाल झड़ने लगते हैं. यह बाल झड़ने का एक बड़ा कारण होता है. आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप-

चुकंदर

पालक

अनार

इन फलों के जूस, सलाद या सब्जी का सेवन कर सकते हैं.

3. विटामिन C

विटामिन C हमारे शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन और आयरन के अब्सॉर्प्शन में मदद करता है. इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप-

मौसमी

संतरा

नींबू जैसे सिट्रस फलों का सेवन कर सकते हैं.

इसके अलावा आंवला (जूस, चूरम या मुरब्बा) का सेवन भी आपके लिए लाभदायी माना जाता है.

4. बायोटिन

बायोटिन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए एक जरूरी विटामिन होता है. इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप होल ग्रेन्स, मीट और बादाम का सेवन कर सकते हैं. डॉ. सलीम की सलाह है कि रोज 25–50 ग्राम भीगे हुए बादाम का सेवन बायोटिन, दिमाग और बालों दोनों के लिए फायदेमंद होता है.

5. जिंक

जिंक हमारे बालों की ग्रोथ और रिपेयरिंग में भी मदद करता है. इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप तरह-तरह की दालें, कद्दू के बीज (पंपकिन सीड्स) और रेड मीट का सेवन कर सकते हैं.

6. विटामिन A

विटामिन ए की कमी से से बाल रूखे, बेजान और ड्राई हो जाते हैं.

गाजर और पालक (सब्जी या सूप के रूप में)

शकरकंदी (भूनकर खाने पर सबसे बेहतर)

अन्य किन बातों का रखें ध्यान

बालों को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ डाइट पर ध्यान देना ही काफी नहीं है. स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्याप्त नींद और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है. तभी बाल लंबे समय तक घने, मजबूत और हेल्दी रह सकते हैं.

