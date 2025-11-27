विज्ञापन
विशेष लिंक

Vitamin B12 से लेकर D तक के सप्लीमेंट्स लेने का जान लें सही समय, एक्सपर्ट ने बताया Right Time

Suppliments Lene Ka Sahi Samay: अगर आपके शरीर में भी किसी विटामिन जैसे A, B12, C और D की कमी होने पर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको लेने का सही समय क्या है जिससे आपको ज्यादा लाभ मिलें. आइए जानते हैं कौन सा सप्लीमेंट कब लेना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
Vitamin B12 से लेकर D तक के सप्लीमेंट्स लेने का जान लें सही समय, एक्सपर्ट ने बताया Right Time
Vitamin Suppliments: कौन सा विटामिन सप्लीमेंट किस समय लेना चाहिए.

Right Time To Take Vitamin Suppliments: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा है कि उनके शरीर में किसी ना किसी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है. इसकी वजह खाने-पीने में बरती गई लापरवाही और खराब लाइफस्टाइल है. शरीर में किसी भी चीज की कमी आपके शरीर को अंदर से कमजोर और कई बीमारियों का शिकार भी बना देती है. ऐसे में इन कमियों को पूरा करने के लिए लोग अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. विटामिन A से लेकर C,D,E और B12 की कमी को दूर करने के लिए अगर आप भी आप सप्लीमेंट्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन सप्लीमेंट्स का सेवन किस समय पर करना चाहिए ताकि आपको पूरा फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि फेमस अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया कि कौन सा विटामिन और सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए ताकि शरीर उन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके और ज्यादा असर दिखाएं यहां जानिए.

कौन सा विटामिन कब लेना चाहिए (Which vitamins should be taken when?)

ये भी पढ़ें: काले चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किस तरह खाने से मिलेगा ज्यादा फायदा

विटामिन डी (Vitamin D)

Vitamin D की बात करें तो डॉक्टर इसे सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों की नींद बेहतर हो जाती है. लेकिन कुछ लोगों को इसे सुबह लेना ज्यादा अच्छा लग सकता है, खासकर जब इसे फैट-सॉल्यूबल विटामिन्स के साथ लिया जाए.

इलेक्ट्रोलाइट्स (Electrolytes)

Electrolytes सुबह खाली पेट लेने पर थोड़ा बेहतर काम करते हैं, क्योंकि उस समय पेट में एसिड ज्यादा होता है, और मिनरल्स को अवशोषित होने के लिए एसिड की जरूरत होती है.

प्रोबायोटिक (Probiotic)

बहुत से लोगों को प्रोबायोटिक लेने पर, खासकर शुरुआत में, डिटॉक्स या किसी तरह की इम्यून रिएक्शन हो सकती है. डॉक्टर इसे सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं.

विटामिन बी 1 (Vitamin B1)

Vitamin B1 सोने से पहले लेना अच्छा होता है, खासकर अगर आप रात को ज़्यादा सोचते रहते हैं, क्योंकि यह आपको रिलैक्स करने और बेहतर नींद में मदद कर सकता है.

इन सबका असर व्यक्ति-व्यक्ति पर अलग हो सकता है. इसलिए अंत में, आपको खुद ट्राई करके देखना होगा कि आपके लिए और आपकी दिनचर्या के लिए क्या सबसे बेहतर है. लेकिन एक बात तय है—आप चाहे इन्हें किसी भी समय लें, इनके फायदे आपको ज़रूर मिलेंगे!

यहां देखें पूरी लिस्ट 

  • Vitamin D3: सोने से पहले
  • Digestive enzymes: खाने से पहले
  • Magnesium: सोने से पहले
  • Vitamin C: कभी भी
  • Electrolyte powder: सुबह के समय
  • Bile salts: खाने के तुरंत बाद
  • Vitamin A: खाने के साथ
  • TUDCA: खाली पेट
  • Calcium: सोने से पहले
  • Vitamin E: खाने के साथ
  • Probiotics: सोने से पहले
  • Vitamin B12: सुबह
  • Vitamin B1: सोने से पहले
  • Cod liver oil: कभी भी

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin Suppliments Lene Ka Sahi Samay, Right Time To Take Vitamin Suppliments, Right Time To Take Vitamiin Suppliments, How To Take Supplements Correctly
Get App for Better Experience
Install Now