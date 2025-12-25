विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है? जानिए यहां

Vitamin D Kab Lena Chahiye: ज्यादा समय घर के अंदर बिताना और धूप में कम निकलने के कारण बच्चों से लेकर बड़ों में विटामिन डी की कमी आम हो गई है. यह विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत रखने, मांसपेशियों को ताकत देने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी को पूरा करने के लिए गोली या ड्रॉप्स लेते हैं, लेकिन इसे लेने का सही समय ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता. इस स्टोरी में जानते हैं विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है?

विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा समय क्या है?

सुबह के समय: सुबह के समय: विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा समय सुबह के नाश्ते के बाद माना जाता है क्योंकि सुबह शरीर इसे अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है.

किस चीज के साथ लेना चाहिए: विटामिन डी को दूध, दही या नट्स के सतह लेना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

धूप कब लें: रोजाना सुबह 8 से 10 बजे के बीच केवल 15 से 20 मिनट धूप में बैठना लाभदायक साबित हो सकता है.

विटामिन डी की सही डाइट?

मशरूम: मशरूम विटामिन डी अच्छा सोर्स है. ऐसे में अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकता है.

अंडे की जर्दी: अंडे की जर्दी में विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन बि12 और सेलेनियम पाया जाता है. ऐसे में अगर अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं. सुबह के नाश्ते में उबला या ऑमलेट के रूप में अगर आप अंडे को अपनी डाइट में शामिल कर कर सकते हैं.

बीज और नट्स: बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज शरीर में विटामिन D के अवशोषण में मदद कर सकते हैं.

