विज्ञापन
विशेष लिंक

विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है? जानिए यहां

Vitamin D Kab Lena Chahiye: इस स्टोरी में जानते हैं विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है?

Read Time: 3 mins
Share
विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है? जानिए यहां
Vitamin d pura karne ke liye kya khana chahie

Vitamin D Kab Lena Chahiye: ज्यादा समय घर के अंदर बिताना और धूप में कम निकलने के कारण बच्चों से लेकर बड़ों में विटामिन डी की कमी आम हो गई है. यह विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत रखने, मांसपेशियों को ताकत देने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी को पूरा करने के लिए गोली या ड्रॉप्स लेते हैं, लेकिन इसे लेने का सही समय ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता. इस स्टोरी में जानते हैं विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है?

विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा समय क्या है?

सुबह के समय: सुबह के समय: विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा समय सुबह के नाश्ते के बाद माना जाता है क्योंकि सुबह शरीर इसे अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है.

क्या प्रेगनेंसी में नीम का पत्ता खा सकते हैं, नीम गर्म है या ठंडी? जानिए क्या है सच?

किस चीज के साथ लेना चाहिए:  विटामिन डी को दूध, दही या नट्स के सतह लेना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

धूप कब लें: रोजाना सुबह 8 से 10 बजे के बीच केवल 15 से 20 मिनट धूप में बैठना लाभदायक साबित हो सकता है.

विटामिन डी की सही डाइट?

मशरूम: मशरूम विटामिन डी अच्छा सोर्स है. ऐसे में अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं. नियमित  रूप से इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकता है.

अंडे की जर्दी: अंडे की जर्दी में विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन बि12 और सेलेनियम पाया जाता है. ऐसे में अगर अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं. सुबह के नाश्ते में उबला या ऑमलेट के रूप में अगर आप अंडे को अपनी डाइट में शामिल कर कर सकते हैं.

बीज और नट्स: बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज शरीर में विटामिन D के अवशोषण में मदद कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin D Supplements Duration, Best Time To Take Vitamin D, How Long To Take Vitamin D, Vitamin D Absorption, Morning Vs Evening Vitamin D
Get App for Better Experience
Install Now