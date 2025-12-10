विटामिन डी कौन से फ्रूट में होता है? विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं

Vitamin D Kon Se Fruit Me Hota Hai: विटामिन डी (Vitamin D) हमारी हड्डियों, इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, यह हम सब जानते हैं. यह शरीर में कैल्शियम (Calcium) को सोखने में मदद करता है. लेकिन, जब बात विटामिन डी के स्रोत (Sources) की आती है, तो बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि विटामिन डी कौन से फ्रूट में होता है?

अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि कौन से फल खाकर आप विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं, तो सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है. यह लेख आपको बताएगा कि फलों में विटामिन डी का क्या हाल है और इसकी कमी दूर करने के लिए आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए.

विटामिन डी कौन से फ्रूट में होता है? विटामिन डी और फल: क्या है सच?

सीधी बात यह है कि ज़्यादातर फलों में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी नहीं पाया जाता है. जी हाँ, फलों में विटामिन्स और मिनरल्स (जैसे विटामिन सी, पोटैशियम, और फाइबर) भरपूर होते हैं, लेकिन विटामिन डी नहीं होता. विटामिन डी एक फैट-सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह वसा (Fat) में घुलनशील होता है, और यह मुख्य रूप से पशु उत्पादों (Animal Products) या सूरज की रोशनी से बनता है.

तो क्या कोई ऐसा फल है जिसमें विटामिन डी होता है?

आमतौर पर प्राकृतिक रूप से किसी फल में विटामिन डी नहीं होता, लेकिन एक अपवाद है:

एवोकाडो (Avocado): वैसे तो एवोकाडो में भी विटामिन डी की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है, लेकिन यह हेल्दी फैट (स्वस्थ वसा) का अच्छा स्रोत है. चूंकि विटामिन डी फैट-सॉल्युबल है, इसलिए एवोकाडो जैसे फैट वाले फल या खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को सप्लीमेंट या अन्य स्रोतों से मिले विटामिन डी को सोखने में मदद मिल सकती है.

फलों का कौन सा विकल्प काम आता है? | Kis Phal me Hota Hai Sabse Jyada Vitamin D

चूंकि फल प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्रदान नहीं करते, इसलिए आपको 'फोर्टिफाइड' फलों के उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए.

फोर्टिफाइड संतरे का जूस (Fortified Orange Juice): कुछ कंपनियां संतरे के जूस में अलग से विटामिन डी मिलाती हैं (Fortify करती हैं). अगर आप शाकाहारी हैं और विटामिन डी लेना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है. जूस खरीदते समय लेबल ज़रूर चेक करें.

विटामिन डी के मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं | Vitamin D Ki Kami Ho To Kya Khayen | Vitamin D Kisme Hota Hai

अगर फल नहीं, तो क्या? विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए आपको इन तीन मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए:

1. सूरज की रोशनी (Sunlight)

यह विटामिन डी का सबसे सस्ता, आसान और बेहतरीन स्रोत है. रोज़ाना सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच 15-20 मिनट हल्की धूप लेना सबसे अच्छा है.

2. वसायुक्त मछली (Fatty Fish)

सैल्मन (Salmon) और टूना (Tuna): ये मछलियां विटामिन डी के सबसे अच्छे आहार स्रोत हैं.

3. डेयरी उत्पाद (Dairy Products)

फोर्टिफाइड दूध और दही: भारत में कई डेयरी कंपनियां अपने दूध और दही में विटामिन डी मिलाती हैं.

पनीर और मक्खन (Cheese and Butter): इनमें भी कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है.

4. अंडे और मशरूम (Eggs and Mushrooms)

अंडे की ज़र्दी (Yolk): अंडे के पीले भाग में विटामिन डी होता है.

कुछ प्रकार के मशरूम: कुछ खास तरह के मशरूम (जैसे शिइताके) जो UV लाइट में उगाए जाते हैं, उनमें भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा हो सकती है.

विटामिन डी की कमी के लक्षण

अगर आप पर्याप्त धूप नहीं ले रहे हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है. इसके आम लक्षण हैं:

हड्डियों और जोड़ों में दर्द (Bone Pain)

लगातार थकान और कमज़ोरी (Fatigue)

बार-बार बीमार पड़ना (Weak Immunity)

मूड खराब होना (Mood Swings)

अगर आप जानना चाहते हैं कि विटामिन डी कौन से फ्रूट में होता है, तो जवाब है- किसी में नहीं (फोर्टिफाइड जूस को छोड़कर). विटामिन डी पाने के लिए आपको मुख्य रूप से सूरज की रोशनी, फिश ऑयल, डेयरी उत्पादों और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना होगा. अपनी डाइट को संतुलित रखें और रोज़ाना थोड़ी धूप ज़रूर लें ताकि आप इस महत्वपूर्ण विटामिन की कमी से बचे रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)