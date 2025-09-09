किस विटामिन की कमी से फेफड़े हो जाते हैं कमजोर?

Which Vitamin Deficiency Cause Weaken Lungs: ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर के हर अंग को जीवित रखना है, तो पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन का आदान- प्रदान होना जरूरी है. ऐसे में ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य फेफड़ों के जरिए होता है. वहीं इसका ध्यान अगर ठीक से न रखा जाए तो इंसान को फेफड़ों से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कमी होने से फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

किस विटामिन की कमी से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं? (Lungs become weak due to deficiency of which vitamin?)

जिस विटामिन की कमी से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उसका नाम विटामिन डी (Vitamin D) है. बताया जाता है, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है तो इसका सीधा असर फेफड़ों की कार्यक्षमता पर पड़ता है, जिसके कारण फेफड़ों का विकास कम होना और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसी के साथ फेफड़ों की सेहत के लिए विटामिन ए (Vitamin A) भी जरूरी है, क्योंकि इसकी भी कमी से फेफड़ों की सेहत खराब हो सकती है. ऐसे में विटामिन डी और विटामिन ए की कमी फेफड़ों की कमजोरी में योगदान दे सकती है.

विटामिन डी की कमी से फेफड़ों पर असर (Effects of vitamin D deficiency on the lungs)

फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी: कई स्टडी से पता चलता है कि विटामिन डी की कमी फेफड़ों की कार्यक्षमता पर सीधा असर डालती है.



सांस संबंधी बीमारियों का बढ़ना: अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इससे फेफड़ों की बीमारी बढ़ने के अधिक चांस होते हैं और आपको सांस संबंधी परेशानी हो सकती है.

शरीर में कैसे दूर करें विटामिन डी की कमी (How to overcome vitamin D deficiency in the body)

विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए. इसी के साथ फैटी फिश, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड फूड (जैसे- गेहूं का आटा, चावल, नमक, तेल और दूध) का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए.

किस भोजन में विटामिन डी की सबसे अधिक मात्रा होती है? (What food is highest in vitamin D?)

विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत सैल्मन, मैकेरल और स्वोर्डफिश जैसी फैटी फिश हैं. इसी के साथ अंडे की जर्दी, मशरूम, और दूध, अनाज में विटामिन डी की अच्छी- खासी मात्रा पाई जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)