आज डिनर में क्या बनाऊं: विटामिन डी की कमी को दूर करने ही नहीं स्वाद में भी जबरदस्त है दही मशरूम की सब्जी, नोट करें रेसिपी

Vitamin D Deficiecny: विटामिन डी को न्यूट्री सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है. यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसे हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए जरूरत होती है. ठंड के मौसम में विटामिन डी की कमी काफी देखी जाती है. क्योंकि धूप कम निकलती है और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम धूप में जाकर धूप सेंक सके. आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी से बालों का झड़ना, मोटापा और अधिक वजन और संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. तो चलिए जानते हैं बिना धूप के विटामिन डी की कमी को कैसे दूर करें.

सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक सोर्स है. अगर आप भी इसे धूप से नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी डाइट में विटामिन डी से भरपूर चीजों को शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही डिश के बारे में बता रहे हैं जिसे विटामिन डी से भरपूर माना जाता है. विटामिन डी के सोर्स की बात करें तो मशरूम और दही काफी लोकप्रिय हैं. मशरूम विटामिन डी 2 का भंडार है और दही को 8 औंस (प्रति यूएसडीए डेटा के अनुसार) के 5 आईयू से भरपूर होती है.

कैसे बनाएं दही-मशरूम सब्ज़ी- (How To Make Dahi Mushroom)

सामग्री-

मशरूम, कटा हुआ

दही

जीरा पाउडर

हल्दी पाउडर

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

प्याज

लौंग

दालचीनी

इलायची

सूखी लाल मिर्च

तेल, आवश्यकतानुसार

स्वादानुसार नमक

कटा हरा धनिया

विधि-

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें और उसमें साबुत गरम मसाला और सूखी लाल मिर्च डालें. इसे चटकने दें. प्याज डालकर तब तक भूनें जब तक कि इसका रंग का बदल जाए. स्वादानुसार नमक डालें. दही में हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर एक पेस्ट बनाएं और पैन में डालें. सारी चीजों को एक साथ पकाएं. जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालें. मशरूम डालें, थोड़ा नमक डालें और ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें. ढक्कन खोलें और देखें कि मशरूम अच्छी तरह से पक गया है या नहीं. अगर आप इसके टेक्सचर से संतुष्ट हैं, तो आंच को बंद कर दें और हरा धनिया डालकर इसे गार्निश करें. इसे आप रोटी, नान और राइस के साथ खा सकते हैं.

