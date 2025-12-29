विज्ञापन

क्या सिंदूर लगाने से भी झाइयां बढ़ती हैं? स्किन की डॉक्टर से जानें माथे और मांग में सिंदूर लगाने से क्या होता है

Is sindoor safe to use: रोज माथे और मांग में सिंदूर या कुमकुम लगाना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिंदूर आप रोज लगाती हैं, वह आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है?

कितना सेफ है सिंदूर लगाना?

Is sindoor safe to use: शादीशुदा महिलाओं के लिए सिंदूर सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक भी होता है. रोज माथे और मांग में सिंदूर या कुमकुम लगाना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिंदूर आप रोज लगाती हैं, वह आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है?  इसी विषय पर जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में स्किन की डॉक्टर क्या कहती हैं- 

डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के अनुसार, हमारी दादी-नानी के समय में कुमकुम या सिंदूर हल्दी, गुलाब, चूना (लाइम) जैसी नेचुरल चीजों से बनाया जाता था. वह पूरी तरह प्योर होता था और स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था. लेकिन आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर कुमकुम और सिंदूर में सिंथेटिक डाई, लेड और इंडस्ट्रियल कलर्स मिलाए जाते हैं, जो स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

झेलने पड़ते हैं ये नुकसान

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि उनके पास कई ऐसे मरीज आते हैं, जिन्हें कुमकुम या सिंदूर लगाने के बाद स्किन से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं. इसमें जलन, खुजली, लालपन (रेडनेस), रैशेज और यहां तक कि झाइयां भी शामिल हैं. लगातार माथे और मांग में ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाने से स्किन पर पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, जिससे झाइयां और दाग-धब्बे दिखने लगते हैं.

फिर क्या करें?

डॉक्टर प्रियंका खासतौर पर बच्चों को कुमकुम लगाने से बचने की सलाह देती हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और केमिकल्स का असर जल्दी हो सकता है. इसके अलावा, जिन लोगों की स्किन एलर्जी-प्रोन होती है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.

अगर आप सिंदूर या कुमकुम का इस्तेमाल करती हैं, तो खरीदने से पहले उसके इनग्रीडिएंट्स जरूर पढ़ें. कोशिश करें कि नेचुरल हल्दी वाला कुमकुम ही इस्तेमाल करें. आजकल कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं, जो हर्बल और केमिकल-फ्री कुमकुम बनाते हैं.

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप घर पर ही कुमकुम तैयार करें. हल्दी और थोड़े से चूने को सही मात्रा में मिलाकर नेचुरल कुमकुम बनाया जा सकता है. इससे न सिर्फ एलर्जी का खतरा कम होगा, बल्कि स्किन भी सुरक्षित रहेगी.

यानी सिंदूर लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत और केमिकल से भरा प्रोडक्ट स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. सही और नेचुरल विकल्प चुनकर आप अपनी परंपरा भी निभा सकती हैं और अपनी स्किन का ख्याल भी रख सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

