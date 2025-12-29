Morning Tips: कोहरा होने पर घर के अंदर ही कैसे करें वर्कआउट, इन आसान तरीकों से करें फुल बॉडी वर्कआउट

Morning Tips: सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग अधिक ठंड और आलस के कारण जिम नहीं जा पाते हैं. इन सबसे अलग सर्दियों के मौसम में कोहरा होना आम बात हैं. ऐसे में ठंड के कारण शरीर सुस्त हो जाता है. अगर आप भी सर्दी के मौसम में जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही कुछ खास तरह के वर्कआउट करके फिट रह सकते हैं. कोहरे में घर के अंदर वर्कआउट करने के लिए पहले वार्म-अप करें जैसे स्ट्रेचिंग और स्पॉट जॉगिंग, फिर जंपिंग जैक, स्क्वैट्स, पुश-अप्स, लंजेस जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज करें. इसके अलावा योग को रूटीन में शामिल करें. इससे शरीर फिट रहेगा और प्रदूषण व ठंड से भी बचाव मिलेगा.

वार्म-अप

स्ट्रेचिंग- मांसपेशियों को ढीला करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें. इसके बाद स्पॉट जॉगिंग करें, एक ही जगह पर धीरे-धीरे जॉगिंग करें ताकि शरीर गर्म हो और ब्लड सर्कुलेशन बढ़े.

स्क्वाट

स्क्वाट एक्सरसाइज पैरों, कूल्हों और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करती है, संतुलन और मुद्रा सुधारती है, यह कैलोरी बर्न करके वजन घटाने में मदद करती है और जोड़ों के स्वास्थ्य और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाकर चोटों के जोखिम को कम करती है, जिससे डेली एक्टिविटी आसान हो जाती हैं और शारीरिक शक्ति और लचीलापन बढ़ता है.

पुश-अप एक बेहतरीन बॉडीवेट एक्सरसाइज है, जो छाती, कंधे, ट्राइसेप्स और कोर यानी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है. इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती और इसे सही तकनीक शरीर सीधा, हाथों की सही जगह से करने पर पूरे ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ती है. पुश-अप्स हर फिटनेस लेवल के लोगों के लिए फायदेमंद हैं.

