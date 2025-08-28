शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को नसों से खींचकर बाहर निकाल देगा इस दाल का पानी, जानिए कैसे करना है सेवन

How to Control Cholesterol: हमारे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एक फैटी प्रोटीन है जिसकी शरीर में अधिकता हमें कई बीमारियों का शिकार बना सकता है. खासकर जब LDL (Low-Density Lipoprotein) यानी खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर में इसकी मात्रा को बैलेंस रखें. अगर आप भी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोस में रखना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में एक ऐसी चीज को शामिल कर सकते हैं जो आपको हेल्दी और फिट रखने के साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखने में मदद करेगा. हम बात कर रहे हैं मूंग दाल की, जी हां इस दाल का पानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे है ये फायदेमंद.

मूंग दाल का पानी पीने के फायदे (Moong Dal Water Benefits)

फाइबर

मूंग दाल में सॉल्यूबल फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. ये फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है.

लो फैट, हाई प्रोटीन

मूंग दाल के पानी में फैट ना के बराबर और प्रोटीन भरपूर पाया जाता है. इसलिए इसका सेवन हार्ट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

एंटीऑक्सीडेंट

मूंग दाल के पानी में फ्लैवोनोइड्स और फिनॉल्स जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और नसों में होने वाली सूजन को भी कम करते हैं.

पाचन

मूंग दाल का पानी बेहद हल्का होता है और इसे पचाना बेहद आसान होता है. इसलिए इसका सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और एक्सट्रा फेट को बाहर निकालने में भी लाभदायी है.

कैसे बनाएं मूंग दाल का पानी

रात को सोने से पहले 2 चम्मच मूंग दाल के पानी को भिगो कर रख दें. सुबह इसे 2 कप पानी में डालकर तब तक उबालें, जब तक दाल पक ना जाए. इसके बाद इसके पानी को छानकर निकाल लें और गुनगुना करके खाली पेट सुबह या फिर शाम को पिएं. इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू और काला नमक भी मिला सकते हैं.

