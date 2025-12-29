विज्ञापन
विशेष लिंक

BBL में ग्लेन मैक्सवेल का तूफान, बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड', इतिहास में कारनामा करने वाले दूसरे बल्लेबाज

Glenn Maxwell Sixes Record in BBL: मेलबर्न स्टार्स ने 129 रनों का लक्ष्य केवल 36 गेंदों में पूरा कर लिया. यह उनकी बीबीएल के इतिहास में अब तक की सबसे शानदार शुरुआत है.

Read Time: 2 mins
Share
BBL में ग्लेन मैक्सवेल का तूफान, बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड', इतिहास में कारनामा करने वाले दूसरे बल्लेबाज
Glenn Maxwell Sixes Record in BBL

Glenn Maxwell Sixes Record in BBL: रविवार की रात ग्लेन मैक्सवेल ने एक नया इतिहास रचते हुए सिडनी थंडर को नौ विकेट से हराने के बाद, मेलबर्न स्टार्स को बीबीएल सीजन में शानदार शुरुआत दिलाई. मैक्सवेल ने रविवार रात महज 20 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई, जिसमें उनका एक दमदार छक्का भी शामिल था जो सीधे ओवल स्टेडियम की छत पर जाकर गिरा. यह छक्का उनके बीबीएल करियर का 150वां छक्का था और इस उपलब्धि के साथ वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में 150 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

इस मामले में क्रिस लिन सबसे आगे हैं, जिन्होंने 220 छक्के लगाए हैं और उनके नाम बीबीएल में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड है.

इसके अलावा, बेन मैकडरमॉट के खाते में अब तक 140 छक्के हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं. आरोन फिंच ने रिटायर होने से पहले 118 छक्के लगाए थे. वहीं, स्टोइनिस (111), एलेक्स हेल्स (107), डार्सी शॉर्ट (107), मैट शॉर्ट (100), और डैन क्रिश्चियन (100) ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम तीन अंकों में छक्कों की संख्या दर्ज है.

मेलबर्न स्टार्स ने 129 रनों का लक्ष्य केवल 36 गेंदों में पूरा कर लिया. यह उनकी बीबीएल के इतिहास में अब तक की सबसे शानदार शुरुआत है. साल 2013 के बाद से ये अपने पहले चार मैचों में जीत की हैट्रिक पर चल रहे हैं. इस जीत के साथ स्टार्स ने पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Glenn James Maxwell, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com