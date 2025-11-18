विज्ञापन
Vitamin D- Vitamin B12 Deficiecny: विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी आपके शरीर को अंदर से खोखला और बीमारियों की ओर धकेल सकती है. आइए जानते हैं कि किन चीजों को खाने से इनकी कमी को दूर किया जा सकता है.

विटामिन D और विटामिन B12 दोनों है कम तो जान लें कैसी रखें डाइट, बिना दवाओं और इंजेक्शन के बढ़ेंगे दोनो
Vitamin D- Vitamin B12 Deficiency: विटामिन डी और बी12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं.

Vitamin D- Vitamin B12 Deficency: आपका शरीर पूरी तरह से फिट रहे और किसी तरह की कोई समस्या ना हो इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर सभी तरह  के मिनरल्स और प्रोटीन सही मात्रा में पाए जाएं. शरीर को सुचारू रुप से चलाने के लिए आपकी बॉडी को सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. क्योंकि इनकी कमी आपको कई गंभीर रोगों की चपेट में भी ला सकती है. लेकिन कई बार ये सब पता होने के बाद भी लोग पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं. आपको बता दें कि प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की तरह विटामिन डी 3 (Vitamin D3) और बी 12 (Vitamin B12) भी शरीर के लिए जरूरी हैं. आज के समय में एक अंदाजा लगाया जाए तो 10 में से 5 लोगों में इस विटामिन की कमी पाई जाती है. 

आपको बता दें कि विटामिन डी3 और बी की कमी एक साइलेंट किलर की तरह होती हैं जो आपके शरीर को अंदर से कमजोर बनाते हैं और धीरे-धीरे आपको गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकती हैं. विटामिन डी और बी की कमी आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है, याद्दाश्त पर असर पड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो सकती हैं, इम्यूनिटी वीक होती है. आइए जानते हैं इन विटामिन्स की कमी होने पर कैसा डाइट रखनी चाहिए.

विटामिन बी12 और विटामिन डी3 की कमी होने के लक्षण 

इन दोनों विटामिन की कमी से शरीर में दर्द, पैरों में झुनझुनी होना, ब्रेन फोग, थकान, याद्दाश्त कमजोर होना जैसी कई लक्षण दिखाई देती हैं. 

विटामिन बी12 और विटामिन डी3 कम होने पर क्या खाएं?

विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप सूरज की रोशनी में बैठें, साबुत अंडे, मशरूम और फैटी फिश को शामिल करें.  वहीं विटामिन बी 12 की कमी होने पर फर्मेंटेड फूड, ऑर्गन मीट, खमीर, खट्टे डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करें. 

इसके साथ ही आप इनकी कमी होने पर इनके सप्लीमेंट्स की सेवन भी कर सकते हैं. इनको लेने के साथ  ही अपनी डाइट का भी ख्याल रखें. 

