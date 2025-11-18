सर्दियों में भी रूई जैसी सॉफ्ट बनेंगी रोटी, बस आटा गूंथते और रोटी सेंकते समय रखें इन बातों का ध्यान

Soft Roti: भारतीय खाना ऐसा है जिसमें रोटी हर टाइम बनती ही बनती है. इसके बिना थाली अधूरी मानी जाती है खासकर उन लोगों के लिए जो रोटी खाना पसंद करते हैं. हर कोई दाल या सब्जी के साथ गर्मा-गर्म रोटियां खाना पसंद करता है. वहीं रोटियां जब तक अच्छे से फूली हुई और सॉफ्ट ना हो तब तक इनको खाने मे मजा भी नहीं आता है. ठंडी और टाइट रोटियां खाने में अच्छी नहीं लगती हैं. साथ ही इनको चबाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती हैं. खासकर सर्दियों में जब मौसम शुष्क होता है तो रोटियां बनाकर रखने के बाद टाइट हो जाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसकी मदद से आप भी ठंड के दिनों में गर्मागर्म फूली और रुई की तरह एकदम सॉफ्ट रोटी बना सकती हैं. इस रोटी की खास बात ये है कि ये ठंडी होने पर भी टाइट नही होंगी.

आटा गूंथते समय इन बातों का रखें ध्यान

गर्म पानी से आटा गूंथे

सर्दियों में जब भी आप आटा गूंथने जाएं तो उसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें. जब आप गर्म पानी से आटा गूंथेंगे तो आटा भी मुलायम रहेगा और इसकी बनी रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी.

घी लगाएं

आटा गूंथने के बाद उसके ऊपर हमेशा हल्का सा घी लगाकर रखें. क्योंकि सर्दियों में आटे की ऊपरी परत सख्त हो जाता है. आटे के ऊपर घी लगाकर उसे किसी गीले कपड़े से ढ़क दें. ये आटे को सॉफ्ट रखेगा.

बेलने का तरीका

रोटियां अच्छी बनें और फूल जाएं इसके पीछे इसको बेलने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए. अगर आप रोटी को एक समान तरीके से नही बेलेंगे तो या उसको बहुत ज्यादा पतला कर देंगे तब भी रोटियां सॉफ्ट नही बनेंगी.

सेंकने का तरीका

रोटी को अच्छा बनाने के लिए आपको उसे सेंकने का सही तरीका भी पता होना चाहिए. आपको सबसे पहले तवे पर रोटी को सही से होने देना है और इसके बाद ही गैस पर उसको सेंकना है. अगर तवे पर रोटी सही से नहीं होती है तो वो फूलती भी नही है.

रोटी कैसे रखें

इसके साथ ही आप रोटी को सेंकने के बाद कैसे रख रहे हैं ये भी एक जरूरी स्टेप है. रोटी को सेंकने के बाद घी लगाकर उसे तुरंत किसी कॉटन कपड़े में दबाकर रखना चाहिए.

