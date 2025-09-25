इस दाल में कूट-कूट कर भरा है विटामिन बी12, आज से ही खाएं, फिर कभी नहीं होगी Viamin B12 की कमी

Vitamin B12 Deficieny: विटामिन बी 12 एक ऐसा कंपाउड है जिसकी हमारे शरीर में कमी हमें कई तरह की बीमारियों की चपेट में ला सकता है. बता दें कि विटामिन बी12 शरीर में खुद से नहीं बनता है इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए शरीर को आउट सोर्स की जरूरत पड़ती है.

विटामिन बी 12 हमारे डीएनए बनाने और हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है. शरीर में इस विटामिन की कमी से एनीमिया, थकान और कमजोरी होने लगती है. क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है जिसमें विटामिन बी 12 मिले. आज हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में बताएंगे जो इस विटामिन की कमी को दूर करने में आपकी मदद करेगा.

विटामिन बी12 किसमें पाया जाता है

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ आहार स्रोत और लाइफस्टाइल में सुधार करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. बता दें कि विटामिन बी12 नॉनवेज चीजों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पाई जाने वाली एक दाल में भी यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें सेवन

बता दें कि आप रात को सोने से पहले एक कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और पानी में भिगोकर रख दें. सुबह दाल अच्छे से भीग जाएगी तो आप इस पानी का सेवन कर लें. इसके अलावा आप बची हुई दाल को प्याज, नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)