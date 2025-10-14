विज्ञापन
विशेष लिंक

इस विटामिन की कमी से हाथ और पैरों में होती है झुनझुनी, जानिए क्या खाकर करें इस समस्या को दूर

Vitamin Deficiency Can Cause Foot Ache: अगर आपके भी पैरों में दर्द और हर समय झुनझुनाहट की समस्या रहती है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी है. आइए जानते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं.

Read Time: 3 mins
Share
इस विटामिन की कमी से हाथ और पैरों में होती है झुनझुनी, जानिए क्या खाकर करें इस समस्या को दूर
Pairon me Dard Kyu Hota Hai: किस विटामिन की कमी से पैरों में होता है दर्द.

Vitamin Deficiency Can Cause Foot Ache/ Foot Numbness: क्या आपके भी पैरों में दर्द रहता है और हर वक्त ऐसा लगता है कि पैरों में झुनझुनी है और चीटी जैसा कुछ काट रहा है. अगर हां तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है. कई बार लोग पैरों में दर्द और झुनझुनी को ज्यादा चलने की वजह समझ लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लक्षण आपको संकेत देते हैं कि आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी भी हो सकती है. खासतौर पर कुछ ऐसे विटामिन्स की कमी से नसों और मांसपेशियों में समस्याएं हो जाती हैं, जिससे दर्द, झुनझुनी या कमजोरी महसूस होती है. आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन्स की कमी से पैरों में दर्द हो सकता है और इसको दूर करने के उपाय.

किस विटामिन की कमी से पैरों में रहता है दर्द और झुनझुनी (Which Vitamin Can Cause Foot Ache/ Numbness on Foot)

विटामिन बी 12 की कमी ( Vitamin B12 Deficiency)

पैरों में दर्द और झुनझुनाहट होना विटामिन बी12 की कमी का संकेत होते हैं. इसकी कमी से नसों में सूजन हो सकती है. जिससे पैरों में दर्द, झुनझुनी, सुन्नपन या कमजोरी जैसी समस्या हो जाती है.

ये भी पढ़ें: इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूंगफली, जानिए शरीर पर पड़ता है कैसा असर

विटामिन बी12 पूरा करने के लिए क्या खाएं ( Vitamin B12 ki Kami Puri Karne ke Liye Kya Khaye)

न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने बताया है कि शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप मूंग दाल का पानी पी सकते हैं. उनके अनुसार इस दाल में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. रोजाना इसका सेवन इस विटामिन की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है. 

बता दें कि आप रात को सोने से पहले एक कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और पानी में भिगोकर रख दें. सुबह दाल अच्छे से भीग जाएगी तो आप इस पानी का सेवन कर लें. इसके अलावा आप बची हुई दाल को प्याज, नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Which Vitamin Deficiency Can Cause Foot Ache, Pairon Me Dard Kyu Hota Hai, Bina Chale Bhi Pairon Me Dard Kyu Hota Hai, Foot Ache Cause Without Work, Lifestyle, Health, Foot Numbness Cause, Pairom Me Jhunjhunahat Kyu Hoti Hai, Pairom Me Cheeti Jaisa Kyu Kaat Ta Hai, Pairon Me Numbness Ki Wajan, Foot Numb Kyu Hote Hai, Pairon Me Cheeti Kate To Kis Vitamin Ki Kami, Vitamin B12 For Foot Ache, Vitamin D For Foot Ache, Vitamin B1 For Foot Ache, Vitamin B 12 Ki Kami Se Pairon Me Dard
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com