इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूंगफली, जानिए शरीर पर पड़ता है कैसा असर

Peanuts Side Effects: सर्दियों ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ एक और चीज जो लोगों के घरों में दस्तक देती है वो होती है मूंगफली. हरे वाले नमक के साथ मूंगफली को खाना हो या फिर गुड़ और मूंगफली. चौराहों पर आपको गर्मा-गर्म मूंगफली भूनते हुए भैया आपको मिल ही जाते हैं. वहां से आई मूंगफली को अपने घर वालों के साथ बैठ कर जो बातें होती हैं उनका कहना ही क्या. खाने में स्वादिष्ट और कई पोषक तत्वों से भरपूर मूंगफली खाना किसे ही पसंद नहीं होता है. इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है. क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, पोटैशियम और फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. लेकिन इतने सारे फायदों के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए मूंगफली का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं किन 5 लोगों को मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए और इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं.

इन 5 लोगों को नहीं खानी चाहिए मूंगफली ( 5 People who Should not Eat Peanuts । Peanuts Side Effects)

पाचन से जुड़ी समस्या

जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या होती है उनको मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए. इसको खाने से उनके पेट में दर्द, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है.

हाई यूरिक एसिड

जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड की समस्या है उनको भी मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. और हाई यूरिक एसिड में प्रोटीन का सेवन नहीं किया जाता है. मूंगफली खाने में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जिससे पेट में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है.

मोटापा

जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी मूंगफली का सेवन करना सही नहीं है. इसमें फैट और कैलोरी पाई जाती है जो वजन बढ़ा सकती है.

हाई बीपी

जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है उनके लिए भी मूंगफली का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. मूंगफली में सोडियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बीपी को बढ़ा सकता है. इसलिए इसका ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है.

एलर्जी

कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी की समस्या होती है. इसको खाने से उनकी स्किन में रेशेज, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आपको भी मूंगफली खाने के बाद ऐसा कुछ होता है तो आपको इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

मूंगफली चिक्की रेसिपी

हालांकि जैसा की हमने बताया कि मूंगफली का सेवन फायदेमंद होता है तो जो लोग इसको खा सकते हैं. उनके लिए हम लेकर आए हैं मूंगफली चिक्की की रेसिपी, आप घर पर इसे आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बता दें कि चिक्की गुड़ और मूंगफली से मिलकर बनी होती है इसलिए इसका सेवन भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

सामग्री

मूंगफली

गुड़

घी

विधि

मूंगफली को भून कर साइड मे रख लें. अब एक गुड़ को गुड़ को 1/2 कप पानी डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं. इसे को तब तक उबलने दें जब यह पूरी तरह गाढ़ा न हो जाए. आप चाहे तो ठंडे पानी में इसकी कुछ बूंदे डालकर चेक भी कर सकते हैं की यह गाढ़ा हुआ है या नहीं. इसमें मूंगफली डालकर अच्छे से मिलाएं. एक ट्रे में घी लगा लें और तैयार किए गए मिश्रण को फैलाएं. इस मिश्रण को 1 इंच मोटाई में फैलाएं. जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाएं तो इसके पीस काटें और एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें.

