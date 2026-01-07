चेहरे पर लाल रंग के पिंपल हो जाएं तो क्या करें? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सबसे असरदार नुस्खा, एकदम क्लियर हो जाएगी स्किन

Skincare Tips: चेहरे पर पिंपल होना एक आम समस्या है. ये पिंपल कुछ दिनों में खुद ठीक भी हो जाते हैं. हालांकि, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके चेहरे पर हर थोड़े दिनों में लाल रंग के पिंपल निकल आते हैं. वहीं, कई बार इनमें तेज टीस का एहसास भी परेशान करता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने एक खास हर्बल लेप के बारे में बताया है. श्वेता शाह कहती हैं, ये लेप कम समय में लाल पिंपल को कम करने और पिंपल के बाद चेहरे पर होने वाले निशानों को भी लाइट करने में असर दिखा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस लेप को बनाने का तरीका, साथ ही जानेंगे ये किस तरह असर दिखाता है.

चेहरे पर क्यों होते हैं लाल पिंपल?

श्वेता शाह बताती हैं कि लाल और दर्द देने वाले पिंपल्स अक्सर तब होते हैं जब स्किन में हीट बढ़ जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं या इंफेक्शन हो जाता है. ऐसे में स्किन को शांत करना और साफ रखना सबसे जरूरी होता है. उनके अनुसार, एक सरल और प्राकृतिक आयुर्वेदिक लेप रोजाना इस्तेमाल करने से काफी राहत मिल सकती है.

लेप बनाने के लिए आपको गुलाब जल

1 चम्मच मंजीष्ठा पाउडर,

1 चम्मच नीम पाउडर और

1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी की जरूरत होगी.

इन सबको गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे सिर्फ पिंपल्स पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाने की जरूरत नहीं है. 10-15 मिनट तक रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, मंजीष्ठा त्वचा को शुद्ध करने में मदद करती है, नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और मुल्तानी मिट्टी स्किन की अतिरिक्त गर्मी और ऑयल सोख लेती है. साथ ही गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है और उसे सॉफ्ट रखता है. इस लेप को नियमित इस्तेमाल करने से सूजन कम हो सकती है, पिंपल शांत हो सकते हैं और निशान भी धीरे-धीरे हल्के पड़ सकते हैं.

श्वेता शाह कहती हैं, ये लेप असर दिखाता है. हालांकि, एक-दो बार लगाने से तुरंत चमत्कारिक असर की उम्मीद न करें. साथ ही अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट कर लें. जिन लोगों को गंभीर पिंपल्स, बार-बार होने वाले एक्ने या स्किन इंफेक्शन की समस्या है, उन्हें डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

इसके साथ पिंपल्स से बचने के लिए चेहरे को साफ रखना, ज्यादा तला-भुना खाना न खाना, पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी लेना भी बहुत जरूरी है. सही स्किन केयर और थोड़ी सावधानी से आपकी स्किन फिर से हेल्दी और क्लियर दिख सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.