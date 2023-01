Viral: चावल से आया फ्राइड फ्लेवर, वजह जानने के लिए खोला कुकर उसके बाद जो दिखा वो काफी घिनौना था

स्ट्रेंजर ने Cobbler को हॉट मील देकर किया सरप्राइज, यहां देखें दिल छू लेने वाला वीडियो

(भारत की ओर से खेल चुकी ये फुटबॉल खिलाड़ी, आज जोमैटो में कर रही फूड डिलीवरी...

इस पोस्ट को यूजर u/mpcamposz ने r/HolUp (रेडिट) में शेयर किया था. बता दें कि यह 'Humor De Pobre' नाम का एक फेसबुक पेज था जिसमें ये पोस्ट शेयर की गई. इस पोस्ट को अभी तक लगभग 11.9k से ज्यादा अपवोट और सैकड़ों कमेंट मिल गए हैं इसके साथ ही यह और भी कई अलग-अलग प्लेटफार्मों पर भी रीपोस्ट और रीशेयर किया गया था.

तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जब यूजर ने अपने कुकर के बेस को खोला उसके बाद जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था. उसके चावलों से आने वाला फ्राइड टेस्ट के पीछे की वजह देखकर आपका मन भी घिना उठेगा. यूजर ने पोस्ट में लिखा, "जब भी घर पर चावल कुकर में बनाया जाता है, तो हमेशा एक स्वादिष्ट तले हुए स्वाद के साथ निकलता है और हमें कभी पता नहीं चला. आज हमने इसे रखरखाव के लिए खोला तो देखा कि इसमें नीचे कई क्रेकलिंग छिपकलियां नजर आई."

यह बहुत ही घिनौना और शाकिंग था. कई लोगों ने यूजर के फ्राइड राइस पोस्ट पर रिएक्ट भी किया. एक यूजर ने कहा "कुरकुरे की कल्पना करो," , जबकि दूसरे ने लिखा, "मुफ्त नाश्ता." एक अन्य ने सुझाव दिया, "यदि यह टूटा नहीं है, तो इसे ठीक न करें." कुछ अन्य लोगों ने लिखा था "फ्राइड लिज़र्ड एक अच्छे ऐपेटाइज़र की तरह लगता है," वहीं एक यूजर ने लिखा, "पुट्स द लिज़र्ड्स बैक, कॉन्टिनेंट टू ईट लज़ीज़र्ड फ्राइड राइस."

देखिए इस पोस्ट पर हुए कमेंट्स:



What did you think of the lizard-flavoured rice? Tell us in the comments below.