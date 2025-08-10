अनजान बहन का राखी गिफ्ट, मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया पर मिली मदद

Rakhi gift story: आज के समय में जहां सोशल मीडिया अक्सर विवादों और ट्रोलिंग का मंच बन चुका है, वहीं कुछ कहानियां दिल को छू लेने वाली होती हैं. ऐसी ही एक कहानी Reddit पर सामने आई, जिसने साबित किया कि इंसानियत अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है.

Reddit पर डाली थी मदद की गुहार (Rakhi Stranger Helps)

एक Reddit यूज़र ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, वह बेहद कठिन हालात से गुजर रहा था. उसके पास न तो किराया चुकाने के पैसे थे और न ही लोन की किस्त भरने का साधन. उसकी एकमात्र उम्मीद एक इंटरनेशनल क्लाइंट से आने वाला पेमेंट था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका PayPal अकाउंट बंद पड़ा था.

अजनबी बहन बनी मसीहा (Raksha Bandhan Gift)

मजबूरी में उसने Reddit पर किसी ऐसे शख्स से मदद मांगी, जिसका PayPal और UPI अकाउंट चालू हो. उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई अनजान लड़की तुरंत उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देगी. यह लड़की (जिसे वह पहले कभी नहीं मिला था) ने बिना झिझक 2,800 रुपये ट्रांसफर कर दिए.

राखी का तोहफा (insaniyat ki kahani)

जब उस यूज़र ने पैसे लौटाने की कोशिश की, तो लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे राखी का गिफ्ट मान लो…जो तुम्हें एक बड़ी बहन ने दिया है. यह सुनकर उसका दिल भर आया. एक साधारण-सी रकम ने न केवल उसकी समस्या हल कर दी, बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाया कि दुनिया में अभी भी लोग दिल से मदद करने को तैयार हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी (Financial Help From Stranger)

इस घटना को Reddit पर @xo_aum ने शेयर किया. पोस्ट पढ़ते ही लोगों ने इसे इंसानियत का सबसे सुंदर उदाहरण बताया. कई यूज़र्स ने कमेंट में लिखा, ऐसे ही लोग दुनिया को रहने लायक बनाते हैं.

