एक दिन में UPI से कितनी बार और कितने पैसे भेज सकते हैं? यहां जानिए पूरी डिटेल

आज के समय में UPI ने पैसों के लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है. मोबाइल में सिर्फ कुछ टैप करते ही आप किसी को भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि UPI के जरिए रोजाना कितनी बार और कितनी रकम भेजी जा सकती है?

अगर आप रोजाना कई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बैंकों के अपने अलग नियम भी होते हैं.

UPI में रोजाना कितनी रकम और कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं?

UPI में एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. यह लिमिट पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टू मर्चेंट (P2M) दोनों पर लागू होती है. हालांकि, कुछ बैंकों ने ट्रांजैक्शन की संख्या पर भी लिमिट लगाई है. उदाहरण के लिए, SBI में एक अकाउंट से 24 घंटे में अधिकतम 20 P2P ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं. वहीं, P2M ट्रांजैक्शन पर संख्या की कोई लिमिट नहीं है.

इन मामलों में रोजाना पेमेंट की लिमिट 1 लाख से ज्यादा

अगर आप UPI से टैक्स भर रहे हैं, IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, RBI के रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत पेमेंट कर रहे हैं या किसी वेरिफाइड हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 1 दिन में 5 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.इसके अलावा, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लोन रीपेमेंट, विदेशी लेन-देन और इंश्योरेंस के लिए रोजाना की लिमिट 2 लाख रुपये है.

SBI और HDFC बैंक में UPI लिमिट

HDFC बैंक में भी SBI की तरह 1 लाख रुपये या 20 ट्रांजैक्शन, जो भी पहले पूरा हो जाए, की लिमिट है. यह नियम P2P और P2M दोनों पर लागू होता है. नए यूजर्स के लिए ‘कूलिंग ऑफ पीरियड' होता है. एंड्रॉइड यूजर्स पहले 24 घंटे में सिर्फ 5,000 रुपये तक भेज सकते हैं, जबकि iPhone यूजर्स के लिए यह लिमिट 72 घंटे तक रहती है.

UPI Lite की लिमिट

UPI Lite से एक बार में अधिकतम 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. एक दिन में वॉलेट में अधिकतम 4,000 रुपये ऐड किए जा सकते हैं और किसी भी समय वॉलेट में अधिकतम 5,000 रुपये रखे जा सकते हैं. यह सुविधा छोटे और रोजमर्रा के पेमेंट के लिए होती है.

UPI123Pay की लिमिट

जो लोग फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके लिए UPI123Pay की सुविधा है. इसके जरिए IVR कॉल, फीचर फोन ऐप, मिस्ड कॉल या साउंड-बेस्ड पेमेंट से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. इसमें एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है.

अगर आप रोजाना UPI का इस्तेमाल करते हैं तो इन लिमिट्स को जानना जरूरी है ताकि ट्रांजैक्शन फेल होने की दिक्कत से बचा जा सके और बड़े पेमेंट समय पर किए जा सकें.