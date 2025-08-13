प्रेग्नेंट पत्नी का ख्याल रखने के लिए शख्स ने छोड़ी 1.2 Cr के पैकेज वाली नौकरी,कहा- पैसे फिर आ जाएंगे, ये पल नहीं

1.2 crore job resignation story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनजान Reddit यूजर की कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है. इस शख्स ने अपनी 1.2 करोड़ रुपये की सालाना सैलरी वाली हाई-पेइंग नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी, ताकि वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ इस खास समय को जी सके. खुद को कॉलेज ड्रॉपआउट बताने वाले इस यूजर ने सात साल में अपनी मेहनत से शानदार करियर बनाया था और हाल ही में वह जयनगर में एक आरामदायक जीवन बिता रहा था.

दोनों करते थे वर्क फ्रॉम होम (Man quits crore salary job for wife)

पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेरी पिछली नौकरी काफी अच्छी थी.1.2 करोड़ की सैलरी, वर्क फ्रॉम होम और जयनगर में अच्छा घर. 2 महीने पहले मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई. मैंने उसे कहा कि वह एक साल नौकरी छोड़ दे और इस समय को अच्छे से महसूस करे, लेकिन वह काम जारी रखना चाहती थी, बस घंटों में कटौती के साथ. यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे अपनी नौकरी छोड़ देंगे और घर की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे. गार्डनिंग करना, टहलाने ले जाना और माता-पिता को भी कुछ समय के लिए बुलाना.

यहां देखें पोस्ट

शुक्रगुजार और आत्मविश्वासी (husband supports pregnant wife)

यूजर ने लिखा, मुझे बेहद खुशी है कि मैं ऐसी स्थिति में हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा की नौकरी छोड़ सकता हूं और मुझे यकीन है कि अपने अनुभव और कॉन्टैक्ट्स की मदद से कभी भी वापस मार्केट में लौट सकता हूं. उन्होंने आगे कहा, ज़िंदगी में सही समय पर सही जगह मौजूद रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है...जब आपका पार्टनर, बच्चे या माता-पिता आपको ज़रूरत हो. बाकी सब चीजें उसके बाद आती हैं.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार (man quits job for family)

यह पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. किसी ने कहा, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, आप और आपकी पत्नी किस्मत वाले हैं. एक यूजर ने लिखा, यह है असली प्रायोरिटी समझना, बधाई और शुभकामनाएं. किसी ने तारीफ करते हुए कहा, आज के समय में इतना साहस और लक्ज़री बहुत कम लोगों के पास होती है, बेहतरीन समय बिताइए.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा