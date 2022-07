दूध हो गया है महंगा तो घर पर ही इन चीजों से बनाए Vegan Milk

घर पर रखी इन चीजों से बनाएं दूध-Make Milk From These Things Kept At Home:



1. सोयाबीन का दूध

सोया मिल्क का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. यह डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन बाजार में यह काफी महंगा मिलता है. ऐसे में आप घर पर भी सोया मिल्क बना सकते हैं. इसके लिए सोयाबीन को रात भर के लिए भिगोकर रख दें. सुबह इसे उबाल लें. ठंडा होने पर इसे अच्छी तरह से पीस लें, फिर इसे छानकर इसमें पानी मिला लें. आपका होममेड सोया मिल्क तैयार हो जाएगा.

2. बादाम का दूध

बादाम का दूध एक हेल्दी वीगेन मिल्क है, जो आप बच्चों से लेकर बड़ों तक को दे सकते हैं. सेहत के लिहाज से यह बेहद फायदेमंद होता है. इसके लिए आप मुट्ठी भर बादाम को रात भर भिगोकर रख दें. सुबह इसका छिलका निकालकर इसका पेस्ट बना लें और अच्छी तरह से छान लें. फिर इसमें पानी मिलाकर दूध की कंसिस्टेंसी जितना पतला कर लें और इसका इस्तेमाल आप स्मूदी और अन्य चीजों में कर सकते हैं.

3. मूंगफली का दूध

बादाम की तरह आप मूंगफली का दूध भी बना सकते हैं. इसके लिए मूंगफली को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें. सुबह इसे थोड़े से पानी के साथ बारीक पीस लें, फिर इसे छानकर इसमें पानी डालकर उबाल लें और इसका इस्तेमाल आप दूध की तरह किसी भी चीज में कर सकते हैं.

