रोज खाएंगे 1 कटोरी ओट्स, सेहत को मिलेंगे 6 जबरदस्त फायदे

Oats health benefits : दिल की सेहत आज के समय में सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है. बदलती जीवनशैली, गलत खानपान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बन गई है. यही हाई कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे दिल की नसों में जमने लगता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बनता है. ऐसे में लोग दवाइयों पर निर्भर हो रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही यह मानते हैं कि सही भोजन कई बीमारियों को जड़ से रोक सकता है. इन्हीं में से एक है ओट्स, जो आसानी से पचता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है. ऐसे में आइए जानते हैं ओट्स कैसे आपको फायदा पहुंचाता है.

1 कटोरी ओट्स खाने के फायदे - Benefits of eating one bowl of oats

रोजाना एक कटोरी ओट्स शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी और खराब तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर में दोषों का संतुलन बनाए रखता है. आयुर्वेद मानता है कि जब पाचन ठीक रहता है, तो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल अपने आप नियंत्रित होने लगता है. विज्ञान की नजर से देखें तो ओट्स में पाया जाने वाला एक खास फाइबर होता है, जिसे बीटा-ग्लूकान कहा जाता है. यह फाइबर पेट में जाकर एक जेल जैसी परत बना लेता है. यह परत आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम कर देती है. इससे बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) धीरे-धीरे कम होने लगता है और दिल की धमनियां बेहतर तरीके से काम करती हैं. ओट्स सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को ऊर्जा देता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती. यही वजह है कि वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी ओट्स बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है. ओट्स में कई जरूरी विटामिन और मिनरल भी होते हैं. इसमें आयरन पाया जाता है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है. वहीं, मैग्नीशियम और पोटेशियम दिल की धड़कन को संतुलित रखने में सहायक होते हैं. जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है. दिल की सेहत के लिए ओट्स इसलिए भी खास है क्योंकि यह ब्लड शुगर को भी संतुलित रखता है. ओट्स धीरे पचता है, जिससे खून में शुगर अचानक नहीं बढ़ती. यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ओट्स एक सेफ और हेल्दी डाइट मानी जाती है. जब शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों नियंत्रण में रहते हैं, तो दिल की बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. आयुर्वेद मानता है कि ओट्स शरीर को अंदर से साफ करता है. यह आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. जब शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, तो फैट जमा नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलन में बना रहता है. यही वजह है कि नियमित रूप से ओट्स खाने वाले लोगों में दिल की समस्याएं कम देखी जाती हैं.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)