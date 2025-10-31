विज्ञापन
Weight gain tips : पतलेपन से हैं परेशान? तेजी से वजन बढ़ाने के लिए खाएं ये 4 हेल्दी डिनर डिशेज

Vajan kaise badhaye : अगर आप दुबलेपन से परेशान हैं और वजन तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो डिनर में बदलाव करें. पनीर-दाल, घी वाला चावल, ओट्स खिचड़ी और बनाना शेक जैसे हेल्दी ऑप्शन आपकी डाइट को हेल्दी बनाएंगे और वजन भी बढ़ाएंगे.

वजन बढ़ाने वाली रेसिपी जानिए यहां..

Dinner Dishes To Increase Weight :  आज के समय में बहुत से लोग वजन कम करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें अपना वजन बढ़ाने में मुश्किल होती है. बहुत पतला शरीर दिखने में कमजोर लगता है और ये थकान या इम्यूनिटी कम होने की निशानी भी हो सकता है. अगर आप हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो डिनर का खाना बहुत अहम रोल निभाता है. रात में ऐसा खाना खाएं जो कैलोरी, प्रोटीन और फैट से भरपूर हो, ताकि शरीर को पर्याप्त एनर्जी मिल सके और वजन स्वाभाविक (vajan kaise badhaye) रूप से बढ़े.

वजन बढ़ाने वाली रेसिपी - Healthy Recipes To Increase Weight

पनीर दाल का पौष्टिक डिनर

पनीर और दाल दोनों ही प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.

पनीर दाल रेसिपी - Paneer dal recipe

• एक पैन में थोड़ा घी गरम करें और उसमें प्याज-टमाटर भूनें.

• मसाले डालें (हल्दी, नमक, लाल मिर्च) और उसमें 100 ग्राम पनीर के टुकड़े डालें.

• दूसरी ओर, मूंग या मसूर दाल को घी और जीरे से तड़का लगाकर बनाएं.

• दोनों को मिलाकर या साथ में रोटी/चावल के साथ खाएं.

ये कॉम्बो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का बैलेंस्ड मील है.

घी वाला चावल और दही - Ghee chawal dahi

ये डिश बहुत हल्की और एनर्जी से भरपूर होती है.

रेसिपी 

• एक कटोरी पके हुए चावल में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालें.

• ऊपर से नमक या थोड़ा सा भुना जीरा डालें.

• इसे घर के बने ताजे दही के साथ खाएं.

ये डिनर आसान पचने वाला है और जल्दी कैलोरी देता है.

ओट्स खिचड़ी विद ड्राई फ्रूट्स - Oats khichdi with dry fruits

ओट्स, दूध और ड्राई फ्रूट्स मिलकर वजन बढ़ाने का स्वादिष्ट तरीका हैं.

रेसिपी

• एक पैन में 1 कप दूध उबालें, उसमें ½ कप ओट्स डालें.

• धीमी आंच पर पकाएं, जब तक ओट्स गाढ़े न हो जाएं.

• ऊपर से बादाम, काजू और किशमिश डालें.

• चाहें तो थोड़ा शहद डालकर मीठा बनाएं.

ये हेल्दी डिनर या डेजर्ट दोनों के रूप में खाया जा सकता है.

बनाना शेक या पीनट बटर शेक - Banana shake recipe

ये रात का एनर्जी ड्रिंक है, जो वजन बढ़ाने में मदद करता है.

रेसिपी

• एक ब्लेंडर में 1 केला, 1 कप दूध और 1 चम्मच शहद डालें.

• चाहें तो 1 चम्मच पीनट बटर मिलाएं.

• ब्लेंड करके ठंडा पीएं.

ये शेक सोने से पहले पीने पर शरीर को अच्छी कैलोरी देता है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Weight Gain Recipe, Banana Shake, Vajan Kaise Badhaye
