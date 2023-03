Uric Acid: यूरिक एसिड बढ़ने पर भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, जल्दी मिलेगा आराम

How To Reduce High Uric Acid: मिल गए यूरिक एसिड और गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के कारगर नुस्खे, बस करने होंगे ये 5 काम

'Fitness Chef' ने बताया बर्गर, पिज्जा को ना कहें बिना कैलोरी कम करने का तरीका

यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है (Why Uric Acid Increases):

जैसा कि हमने बताया कि प्यूरिन युक्त चीजों का अधिक सेवन आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है. ऐसे में आपको उन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें ये केमिकल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. जब आपका शरीर प्यूरीन की मात्रा को नहीं पचा पाता है तो शरीर में ज्यादा मात्रा में ये बढ़ने लगता है. इसलिए ऐसे में आपको अधिक प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए.

Low Calorie Recipe: वजन कम करना है तो डाइट में शामिल करें ये 7 लो कैलोरी फूड, Weight Loss में मिलेगी मदद

यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या नहीं खाना चाहिए ( What Not to Eat When Uric Acid Increases):

कई प्रकार के मीट, सी फूड, शराब और बियर जैसी चीजों में प्यूरीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको इन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए. इसके अलावा अरहर दाल, दूध, दही, शहद और खमीर युक्त चीजों का सेवन भी न करने की सलाह दी जाती है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.