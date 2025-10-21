उबले चने खाने के 5 बड़े फायदे

Boiled Chickpeas Benefits: उबले चने सस्ते और पौष्टिक सुपरफूड के रूप में जाने जाते हैं, जो न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी6 और फोलेट जैसे तत्वों से भरपूर उबले चनों को अगर सुबह के नाश्ते में या शाम के हल्के स्नैक के रूप में खाया जाए तो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाए जा सकते हैं. नियमित रूप से उबले चने खाने से दिल, वजन और पाचन को ठीक रखा जा सकता है. आइए जानते हैं उबले चने खाने के बड़े फायदे क्या हैं?

उबला हुआ चना या भीगा हुआ चना कौन सा बेहतर है?

प्रोटीन: उबले चने शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

हार्ट: उबले चने में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. उबले चने को डाइट में शामिल करने से हार्ट से जुड़े रोगों का खतरा कम किया जा सकता है.

बाल: उबले चने जिंक, विटामिन बी और प्रोटीन से भरपूर हैं जो स्किन और बाल दोनों के लिए फायदेमंद है. ये पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और त्वचा को नेचुरल ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकते हैं. इसके नियमित सेवन से मुहांसे, झुर्रियां और बाल झड़ने की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता: उबले चने पोषण से भरपूर होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को संक्रमण और वायरल से बचाने में मदद कर सकती है.

डायबिटीज: उबले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ऐसे में डायबिटीज के रोगियों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

