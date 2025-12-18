सर्दियों में बनाएं टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर चना दाल की चिक्की, नोट करें रेसिपी

Chana Dal Chikki: सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्माहट देने के लिए गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट माना जाता है. चने की दाल की चिक्की (जिसे 'दालिया चिक्की' भी कहा जाता है) न केवल बनाने में आसान है, बल्कि इसकी 'शेल्फ लाइफ' भी बहुत लंबी होती है. इसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं. जानी मानी शेफ निशा मधुलिका ने इसकी रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है. तो चलिए जानते हैं बाजार जैसी कुरकुरी चिक्की घर पर बनाने की आसान विधि.

चना दाल चिक्की बनाने के लिए सामग्री

भुने चने की दाल : 1.5 कटोरी (लगभग 200 ग्राम)

गुड़ (बारीक कटा हुआ): 1 कटोरी (लगभग 250 ग्राम)

पानी: 2 छोटे चम्मच

बेकिंग सोडा: 1/8 छोटी चम्मच (एक चुटकी से थोड़ा ज्यादा)

घी: बोर्ड और बेलन पर लगाने के लिए

बनाने की विधि

चिक्की बनाने की प्रोसेस बहुत तेज होती है, इसलिए आप इसकी तैयारी पहले ही कर लें. इसके लिए एक बोर्ड पर 'पार्चमेंट पेपर' या बटर पेपर बिछाएं और उस पर थोड़ा सा घी लगा दें. साथ ही बेलन पर भी घी लगाकर रख लें ताकि मिश्रण चिपके नहीं. हालांकि चने की दाल पहले से भुनी होती है, लेकिन इसका कुरकुरापन बढ़ाने के लिए इसे कड़ाही में धीमी आंच पर 2 मिनट तक सूखा भून लें. भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें.

अब कड़ाही में बारीक कटा हुआ गुड़ और 2 चम्मच पानी डालें. धीमी आंच पर गुड़ को पिघलने दें. जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो इसे 2 मिनट तक और पकाएं. चाशनी को चेक करने के लिए एक प्याली में ठंडा पानी लें और उसमें गुड़ की कुछ बूंदें डालें. अगर गुड़ पानी में घुल रहा है, तो इसे थोड़ा और पकाएं. जब गुड़ ठंडा होकर कांच की तरह टूटने लगे, तब समझें कि चाशनी तैयार है. (चाशनी ज्यादा न पकाएं वरना चिक्की का स्वाद कड़वा हो जाएगा.)

चाशनी तैयार होने पर आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और इसमें बेकिंग सोडा डालें. सोडा डालने से गुड़ फूलकर हल्का और पफी हो जाएगा. अब इसमें भुनी हुई दाल डालें और अच्छी तरह मिलाएं. अब इस मिश्रण को बोर्ड पर निकालें. इसे स्पैचुला से फैलाएं और फिर बेलन की मदद से जितना हो सके पतला बेल लें. अब तुरंत ही चाकू से निशान लगा दें ताकि ये ठंडी होने पर आसानी से कट जाएं. आपकी चिक्की बनकर तैयार है. इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें.

