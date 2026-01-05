आज क्या बनाऊं: मुंह में जाते ही घुल जाएंगे तिल गुड़ के लड्डू, बस ऐसे करें तैयार

Til Gud Ladoo: सर्दियों में फूड्स क्रेविंग बढ़ जाती है. इस मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं. तिल को सर्दियों का सुपरफूड कहें, तो गलत नहीं होगा. क्योंकि इसमें मौजूद गुण कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार हैं. अगर आप भी स्वाद के साथ सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो तिल गुड़ के लड्डू बना सकते हैं. तिल ऑयली सीड होते हैं, जो काफी हेल्दी होता है, तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं तिल गुड़ के लड्डू.

कैसे बनाएं तिल गुड़ के लड्डू- (How To Make Til Gud Ladoo Recipe At Home)

सामग्री-

तिल (सफेद या काले)

गुड़

घी

इलायची पाउडर

चिरौंजी

बादाम

विधि-

इन लड्डूओं को बनाने के लिए सबसे पहले आप तिल को साफ पानी से धोकर सूखा लें. ऐसा आपको एक दिन पहले करना होगा. फिर आप एक पैन में तिल को मध्यम आंच पर भूनें जब तक वे खुशबू न दें और हल्के भूरे रंग के न हो जाएं. इन्हें ठंडा होने दें. एक पैन में गुड़ और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पिघलाएं. गुड़ को उबाल आने तक पकाएं और एक तार की चाशनी बनाएं. भुने हुए तिल को मिक्सर में दरदरा पीस लें. पिसे हुए तिल को गुड़ की चाशनी में मिलाएं और अच्छी तरह मिला लें. इसमें घी, इलायची पाउडर मिलाएं. अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हाथों से लड्डू बनाएं. लड्डू को चिरौंजी या बादाम की कतरन से सजाएं. लड्डू बनकर तैयार हैं इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और सर्दी का मजा लें.

तिल गुड़ लड्डू खाने के फायदे- Til Gud Laddu Khane Ke Fayde:

1. कब्ज-

तिल-गुड़ लड्डू में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है. ठंड के मौसम में इस लड्डू के सेवन से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

2. हड्डियों-

कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस से भरपूर होने के कारण तिल हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है. अगर आप कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं, तो तिल गुड़ के लड्डूओं का सेवन कर सकते हैं.

3. स्किन-

तिल और गुड़ के लड्डू में कई तरह के जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं. जिनमें जिंक सबसे खास होता है. यह स्किन और बालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. इम्यूनिटी-

ठंड के मौसम में कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप रोजाना तिल गुड़ के लड्डूओं का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)