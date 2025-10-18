विज्ञापन
दीवाली पर सोनपापड़ी का जलवा बरकरार, जानिए क्यों और कैसे है ये खास

Soanpapdi Diwali: दीवाली पर किसी को याद किया जाए या ना किया जाए लेकिन सोनपापड़ी ऐसी चीज है जो हर किसी को याद आती है. ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं.

दीवाली पर क्यों उड़ाया जाता है सोनपापड़ी का मजाक.

Diwali Soan Papdi Connection: दीवाली आते ही सोशल मीडिया पर हर जगह मिठाइयां और सजावट ही दिखती है, लोग अपने घरों को सजाते हैं. दीवाली पर एक-दूसरे को गिफ्ट भी दिए जाते हैं. जिसमें मिठाइयां भी शामिल होती हैं. वहीं इस मौके पर ऑफिस में भी गिफ्ट मिलता है जिसके वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. लेकिन इस चीज को सभी का ध्यान खींचती है वो है दीवाली पर मिलने वाली मिठाई जो अमूमन सोनपापड़ी ही होती है.  बता दें कि दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर सोनपापड़ी का खूब बोल बाला होता है. कई लोग इसका मजाक बनाते हैं. हर साल की तरह इस साल भी इंस्टाग्राम, ट्विटर (X) और फेसबुक पर सोनपापड़ी मीम्स और रील्स की बाढ़ आ गई है. तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है दीवाली और सोनपापड़ी के बीच में कनेक्शन.

सोनपापड़ी क्यों है फेमस 

जब भी कोई मिठाई देता है और उसमें सोनपापड़ी मिलती है तो लोग इसे एक-दूसरे को देने लगते हैं. किसी को ऑफिस से गिफ्ट में सोनपापड़ी मिली, तो उसने पड़ोसी को दे दी. फिर उस पड़ोसी ने वो सोनपापड़ी किसी रिश्तेदार की दे दी और रिश्तेदार ने उसे किसी और को दे दिया. कहते हैं, एक बॉक्स सोनपापड़ी 10 घर घूम आए तो भी खत्म नहीं होती है.

सोशल मीडिया पर सोनपापड़ी का जलवा

इस साल भी इंस्टाग्राम पर #SonepapdiChallenge और #DiwaliGiftsGoneWrong जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. कई रील्स में लोग अपना ऑफिस गिफ्ट खोलते हुए दिख रहे हैं और जैसे ही उनको सोनपापड़ी की डिब्बा दिखता है तो बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है “फिर वही सोनपापड़ी…”

बता दें कि लोगों ने इस मिठाई का खूब मजाक बनाया और इसीलिए इसके मीम्ल भी लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने लगे हैं. इस बात में कोई शक नहीं है कि सोनपापड़ी अब सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि कम इफर्ट वाले गिफ्ट का सिंबल बन चुकी है.

तो आप भी अगर किसी को सोनपापड़ी देने की सोच रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं इसको घर पर कैसे बनाएं. 

सोन पापड़ी रेसिपी

सोन पापड़ी बनाने के लिए बेसन और मैदे का इस्तेमाल होता है. इसमें चाशनी और पिस्ता और अन्य मेवे भी डाले जाने लगे हैं. बेसन और खरबूज के बीजों को पीसकर डालने से भी इसका अलग स्वाद बनता है.

सामग्री 

  • देसी घी
  • बेसन 
  • मैदा

विधि

इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में घी गर्म करें. अब इसमें बेसन और मैदा डालकर सुनहरा होने तक भूनें. आपको इसे धीमी आंच पर भूनना है जिससे ये जले नहीं और इससे एक अच्छी और सोंधी सी महक आने लगे. अब एक अलग बर्तन में चाशनी के लिए चीनी और पानी मिलाकर रख दें. हल्की आंच पर धीरे-धीरे चाशनी को पकने दें. चाशनी के तैयार होने के बाद इसमें भुना हुआ बेसन और मैदा धीरे-घीरे मिलाएं और और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहें. ताकि इसमें गांठ न बनने पाए यदि गांठ बनती है तो अच्छी तरह से चला कर गांठ को बिल्कुल खत्म कर दें. इसे कुछ देर ठंडा होने दें और जब से सही से तैयार हो जाए तो पीस काट लें. आपकी सोनपापड़ी बनकर तैयार है. इस पर ऊपर से बादाम और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. 

