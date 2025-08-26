आलू खाने के हैं शौकीन तो उबालकर और सब्जी में नहीं बल्कि ऐसे करें सेवन, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Roasted Aloo Health Benefits In Hindi: भारतीय घरों में आलू का इतना इस्तेमाल किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. क्योंकि नाश्ते में आलू का पराठा से लेकर डिनर तक में आलू का कुछ न कुछ आपको खाने को जरूर मिल जाएगा. आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में हर दिन किया जाता है. क्योंकि इसे वेजिटेरियन और नॉनवेजिटेरियन दोनों ही खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोस्टेड आलू सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. क्योंकि इसमें फाइबर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, बी-कॉम्प्लेक्स, विटामिन-सी की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए रोस्टेड आलू का सेवन.

रोस्टेड आलू खाने के फायदे- (Roasted Aloo Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

रोस्टेड आलू में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं, तो इसका सेवन कर सकते हैं.

2. स्ट्रेस-

रोस्टेड आलू में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं. स्ट्रेस आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है.

3. मोटापा-

रोस्टेड आलू में कैलोरी की मात्रा काफी कम पाई जाती है, जो वजन को घटाने में मददगार है. अगर आप अपने वजन को खा-पीकर कम करना चाहते हैं तो ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

4. हार्ट-

आलू में पोटैशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप रोस्टेड आलू का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)