Acidity Home Remedies: एसिडिटी की समस्या का रामबाण उपाय हैं ये किचन में मौजूद ये 4 मसाले

Remedies To Prevent Acidity In Hindi: एसिडिटी नाम सुनने में जितना छोटा शब्द लगता है ये परेशानी उतनी है बड़ी है. इसकी एक वजह हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान भी है. आपको बता दें कि इसका सीधा संबंध पाचन तंत्र से होता है. एसिडिटी होने पर पेट के ऊपरी भाग में जलन व दर्द होना, भूख न लगना, खट्टी डकार आना और पेट में गैस बनने जैसी परेशानियां होती हैं. इसका प्रमुख कारण स्मोकिंग, भूख से अधिक खाना, खाली पेट रहना, असमय खाना, खाना आदि है. अगर आप भी एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो किचन में मौजूद इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

एसिडिटी का घरेलू उपाय- (Acidity Ka Gharelu Upaye)

1. जीरा-

जीरा किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में तड़के के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या से परेशान हैं तो जीरे को भून कर पीस लें और इसे काले नमक के साथ पानी में मिलाकर सेवन करें.

2. हींग-

एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो हींग आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. आपको बस एक गिलास गुनगुने पानी में हींग मिलाकर पीना है.

3. अजवाइन-

अजवाइन को गैस और पेट दर्द में काफी फायदेमंद माना जाता है. अजवाइन पानी पीने से एसिडिटी की समस्या से राहत मिल सकती है. आपको बस इतना करना है कि 2-3 चम्मच अजवाइन को एक कप पानी में अच्छी तरह उबालना है जब ये पानी आधा हो जाए तो गैस बंद कर दें, और ठंडा होने पर काला नमक मिला कर छान लें फिर इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

4. सौंफ-

सौंफ को माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो खाना खाने के बाद रोजाना सौंफ का सेवन करें. इससे पाचन में भी राहत मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)