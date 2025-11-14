रोज मेथी की चाय पीने से क्या होता है? बदलाव देखकर हो जाएंगे हैरान

Empty Stomach Methi Tea Benefits: मेथी के दाने और पानी ही नहीं इसकी चाय भी किसी से कम नहीं है. इसमें मौजूद सोडियम, जिंक, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स और विटामिन ए, बी, फाइबर्स, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स शरीर को कई समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीते हैं तो शरीर में कई बदलाव देख सकते हैं. यह पेट के लिए, त्वचा के लिए, वजन कम करने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद उपयोगी मानी जाती है. आइए जानते हैं कि सुबह-सुबह मेथी की चाय पीने से शरीर को कौन-कौन सी बीमारियों से दूर रखा जा सकता है.

मेथी की चाय कब पीना चाहिए?

पाचन: मेथी में मौजूद फाइबर पेट की सफाई करने में मदद करता है और गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम कर सकता है. जो लोग रोज सुबह पेट साफ न होने की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह चाय बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: पालक और टमाटर एक साथ खा सकते हैं क्या?

डायबिटीज: मेथी के दानों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं. खाली पेट मेथी की चाय पीने से शरीर में इंसुलिन का काम बेहतर हो सकता है और शुगर अचानक बढ़ने या घटने की समस्या कंट्रोल में रखी जा सकती है. ऐसे में डायबिटीज के रोगियों के लिए यह चाय बहुत फायदेमंद मानी जा सकती है.

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मेथी की चाय बेहद उपयोगी मानी जा सकती है. इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवा सकता है, जिससे भूख कम लग सकती है और ज्यादा खाने की इच्छा कम हो सकती है, जिससे वेट कंट्रोल में रखा जा सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)