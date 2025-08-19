Ganesh Chaturthi Bhog: गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद पाने के लिए इन 5 चीजों का लगाएं भोग, नोट करें रेसिपी

Ganesh Chaturthi Bhog Recipe: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है. पूरे देश में गणेश चतुर्थी को बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा. गणेश चतुर्थी पर भगवान की भव्य मूर्तियों के साथ पंडाल भी स्थापित किए जाते हैं. मिठाई की दुकानों पे काउंटरों पर विभिन्न प्रकार के मोदक, बर्फी और लड्डू रखे जाते हैं. माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से सुख-शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. गणेश जी का पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है. गणेश चतुर्थी पर भगवान को अर्पित करने के लिए आप इन भोग रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

1, मोदक-

मोदक गणपति की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है. मोदक को मेवे, खोया और चावल के आटे भी बनाया जा सकता है.

2. श्रीखंड-

श्रीखंड एक इंडियन स्वीट है जिसे दही से बनाया जाता है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है.

ये भी पढ़ें- सिर से पांव तक हर अंग में जान फूंक देते हैं इस चीज से बने लड्डू, जानें फायदे और रेसिपी

3. मोतीचूर लड्डू-

भगवान गणेश को मोदक के अलावा लड्डू भी बहुत पसंद हैं. मोतीचूर के लड्डू भोग में उन्हें चढ़ाए जाने वाले सबसे आम भोग में से एक है.

4. बादाम की बर्फी-

बादाम की बर्फी को बनाने के लिए बादाम, चीनी और दूध जैसी साधारण सामग्री की आवश्यकता होती है.

5. केला शीरा-

केले का शीरा मैश किए हुए केले, सूजी और चीनी से बने शीरे से बनाया जाता है. यह हलवा जैसा होता है.

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)