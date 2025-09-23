विज्ञापन
इन 4 लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है सिंघाड़े का आटा, बस ऐसे करें डाइट में शामिल

Singhara Atta Recipe: सिंघाड़े के आटे के सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे नवरात्रि व्रत के दौरान खूब इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए जानते हैं इससे बनने वाली रेसिपी और फायदे.

Singhara Atta: सिंघाड़े का आटा खाने के फायदे जान हो जाएंगे हैरान.

Singhara Atta Benefits And Recipe:नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. इन 9 दिनों मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. भक्त मां आदिशक्ति की आराधना करते हैं कुछ लोग व्रत का पालन करते हैं. नवरात्रि के 9 दिन मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज , लहसुन और कई प्रकार के अनाज, दाल और मसाले खाने से परहेज होता है. इस समय विशेष व्रत सामग्री जैसे कुट्टू आटा, समक के चवाल, राजगीर आटा का इस्तेमाल करते हैं. इन्हीं सब की तरह एक और व्रत में इस्तेमाल करने वाली सबसे लोकप्रिय सामग्री वो है सिंघाड़ा आटा. सिंघाड़ा, जिसे वाटर कैलट्रॉप या वाटर चेस्टनट के रूप में भी जाना जाता है. सिंघाड़े के आटे से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने के फायदे और रेसिपी.

नवरात्रि व्रत में झटपट बनाएं सिंघाड़े के आटे का हलवा- (How To Make Singhara Atta Halwa Recipe)

सामग्री- 

  • सिंघाड़े का आटा
  • चीनी
  • पानी
  • घी
  • इलाइची पाउडर
  • बादाम

विधि-

सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें इसमें आटा डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. वहीं दूसरी तरफ एक पैन में पानी और चीनी को मीडियम आंच पर रख दें. इसे धीमी कर दें. जब आटा पूरी तरह भून जाए तो इसमें तैयार की गई चाशनी और इलाइची पाउडर डालें. इसमें उबाल आने दें आंच धीमी कर दें और पानी को पूरी तरह सूखने दें. इस दौरान आप हलवे को लगातार चलाते रहें. जब घी कड़ाही किनारों में आने लगे तो समझिए हलवा पूरी तरह तैयार हो गया है. कुछ मिनट पकाएं. बादाम से गार्निश करके गर्मागर्म हलवा सर्व करें.

सिंघाड़े का आटा खाने के फायदे- (Singhare ka atta khane ke fayde) 

सिंघाड़े के आटे में बहुत से अच्छे कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी को बूस्ट करने वाले तत्व पाए जाते है. इतना ही नहीं इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक और फॉस्फोरस जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो व्रत के दौरान शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा इस आटे के सेवन से वजन को कम करने में भी मदद मिल सकती है. सिंघाड़े के आटे को ग्लूटेन फ्री माना जाता है. जो लोग ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर सकते उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. इतना ही नहीं जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए भी इसका सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

