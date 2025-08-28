विज्ञापन
Gajar Amla Juice Benefits: गाजर और आंवला दो ऐसी चीजें हैं जिसका सेवन सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अगर आप रोजाना इसका जूस पीते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Gajar Amla Juice: इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है गाजर और आंवला का जूस
Gajar Amla Juice: गाजर आंवला जूस पीने के फायदे.

Gajar Amla Juice Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है. गाजर और आंवला दो ऐसी चीजें हैं जिसे सेहत के लिए वरदान से कम नहीं माना जाता है. गाजर को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. गाजर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन के, विटामिन सी, पोटैशियम और फाइबर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, वहीं आंवला की बात करें तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए गाजर आंवला जूस का सेवन.

कैसे बनाएं गाजर और आंवला जूस- (How To Make Amla Gajar Juice At Home)

आंवला और गाजर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और आंवला को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें. फिर दोनों को जूसर में डालकर जूस निकाल लें. फिर जूस को छानकर फ्रेश पी लें.

गाजर आंवला जूस पीने के फायदे- (Gajar Amla Juice Pine Ke Fayde)

1. आंखों- 

गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. आंखों को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना आंवला और गाजर का जूस पी सकते हैं.

2. स्किन- 

गाजर और आंवला दोनों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. 

3. पाचन- 

आंवला में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

4. इम्यूनिटी-

आंवला और गाजर में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

