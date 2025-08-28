आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत से भरपूर हैं लौकी से बने ये 4 व्यंजन, फटाफट नोट करें रेसिपी

Lauki Recipes In Hindi: लौकी एक हरी सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन इसे घर के बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं. क्योंकि इसका फीका स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता है. अगर आपके घर में भी यही होता है तो आप लौकी से हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज बना कर उन्हें खिला सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. लौकी, जिसे कई जगह घीया के नाम से भी जाना जाता है. लौकी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेहद आसानी से मार्केट में मिल जाती है. इसका (Bottle Gourd Recipes) पौधा एक लता होती है जिसपर लौकियां लगती हैं. इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और सोडियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. दरअसल लौकी 2 प्रकार की होती है. गोलाकार और बेलनाकार. तो चलिए जानते हैं उन टेस्टी रेसिपीज के बारे में.

लौकी से बनाएं ये 4 स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज- (Here Is The 4 Healthy And Tasty Lauki Recipe)

1. लौकी की सब्जी-

लौकी की सब्जी बनाने के लिए लौकी, तेल, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले

की आवश्यकता होती है. सबसे पहले लौकी को काटकर तेल में प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन पेस्ट के साथ पकाएं. फिर मसाले मिलाकर सर्व करें.

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं पका कटहल खाने से क्या होता है? इन लोगों को जरूर खाना चाहिए

2. लौकी का सूप-

लौकी का सूप स्वाद और सेहत से भरपूर है. इसे बनाने के लिए आपको लौकी, प्याज, टमाटर और अदरक को पानी में पकाना है फिर मसाले मिलाकर गरमा गरम सर्व करना है.

3. लौकी के पकौड़े-

पकौड़े खाना भला किसे पसंद नहीं भारतीय घरों में सुबह से लेकर शाम तक के नाश्ते में तरह-तरह के पकौड़े बनाएं जाते हैं. अगर आप भी लौकी के पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आपको लौकी को कद्दूकस करना है और बेसन मसालों के साथ मिलाकर इन्हें तेल में फ्राई कर लेना है.

4. लौकी का हलवा-

अगर आप मीठा खाने के शौकीन है तो आप लौकी के हलवे का सेवन कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात ये कि इसे व्रत के दौरान भी खाया जा सकता है. इसे दूध, घी, शुगर और पिस्ता से बनाया जाता है.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)